YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 8-9 Haziran YKS nedeniyle otobüsler bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray ek sefer saatleri 2024!

Öğrenciler, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında ter dökerken, aileler de sınav merkezlerine kolay ve hızlı ulaşım sağlamanın yollarını arıyor. Geçtiğimiz yıl, sınav saatlerinde toplu taşımanın ücretsiz olması büyük kolaylık sağlamıştı. Peki, bu yıl da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? İşte detaylar...
YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
YKS sınav adayları 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek TYT, AYT, YDT sınavları için farklı sınav merkezlerinde sınava girecek. Bu noktada evden sınav yerine toplu taşıma ile ulaşım sağlamak isteyenler araştırmalara başladı.
İETT tarafından yapılan açıklamada "8-9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak YKS'ye katılım sağlayacak öğrenciler ve görevliler sınav günü, belgeleriyle İETT araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir." denildi.