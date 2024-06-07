YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 8-9 Haziran YKS nedeniyle otobüsler bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray ek sefer saatleri 2024!

Öğrenciler, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında ter dökerken, aileler de sınav merkezlerine kolay ve hızlı ulaşım sağlamanın yollarını arıyor. Geçtiğimiz yıl, sınav saatlerinde toplu taşımanın ücretsiz olması büyük kolaylık sağlamıştı. Peki, bu yıl da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? İşte detaylar...