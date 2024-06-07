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IQ testi: Resimde gizlenen kraliçe arıyı 13 saniyede bulursan IQ seviyen 145'in üzerinde çıkıyor! Yapabilir misin?

Zeka oyunları, boş zamanlarımızda eğlenirken aynı zamanda düşünme becerilerimizi geliştirmemize olanak sağlar. Yakın zamanda internet üzerinde paylaşılan bir zeka oyununda, resimde gizlenmiş bir kraliçe arıyı bulmamız isteniyor. Bu tür oyunlar, bilişsel yeteneklerimizi test etmek için harika bir fırsat sunar.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 10:42 Güncelleme 07 Haziran 2024, 10:42
IQ testi: Resimde gizlenen kraliçe arıyı 13 saniyede bulursan IQ seviyen 145’in üzerinde çıkıyor! Yapabilir misin?

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Zeka oyunları, sadece eğlenceli vakit geçirmenin ötesinde, gözlem yeteneğini geliştirme ve zihinsel becerileri test etme açısından da önemlidir. Ancak, gerçek IQ seviyenizi ölçmek istiyorsanız, profesyonel IQ testlerine başvurmanız önemlidir.

Kraliçe Arıyı Bulma Zorunluluğu

Sosyal medyada paylaşılan bu zeka oyununda, Macar sanatçı Gergely Dudás tarafından hazırlanan bir resimde çok sayıda arı ve üç kraliçe arı gizlenmiş durumda. Aralarında gizlenmiş olan kraliçe arıları bulmak için gözlem yeteneğimizi kullanmamız gerekiyor.

Bazı arılar papyon ve kravat takarken, diğerleri gözlük veya şapka gibi öğelerle süslenmiş durumda.

Kraliçe Arının Bulunması

Kartal gözlü olanlar belki kraliçe arıları hemen fark etmiş olabilir, ancak diğerleri hala aramaya devam ediyor olabilir. Kraliçe arının yerini merak edenler için, çözüm resimde bulunabilir.

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