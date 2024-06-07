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Görsel zeka oyunu: Hindilerin arasına saklanmış 3 horozu bulabilecek misin?

Son zamanlarda sosyal medya kullanıcıları hem eğlendiren hem de meydan okuyan çeşitli görsel bulmacalarla dolup taşıyor. Bu kez karşımıza çıkan bulmaca bir grup hindinin arasına ustalıkla gizlenmiş üç horozu bulmamızı istiyor. Görsel zeka testlerine yeni bir soluk getiren bu bulmaca dikkat ve odaklanma yeteneklerimizi sınava tabi tutuyor. Peki, hindilerin arasına saklanmış 3 horozu bulabilecek misin?

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 11:11 Güncelleme 07 Haziran 2024, 11:11
Görsel zeka oyunu: Hindilerin arasına saklanmış 3 horozu bulabilecek misin?

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Bulmacada renkleri ve desenleri itibariyle birbirine oldukça benzeyen hindiler arasında, belirli ipuçları sayesinde fark edilebilen horozlar gizlenmiş durumda. Görselde, horozların tipik özellikleri olan tepelik ve ibikler küçük detaylar olarak karşımıza çıkıyor. Eğer dikkatli bir gözle bakıldığında, bu küçük farklılıklar hızla fark edilebiliyor.

GÖRSEL İLLÜZYON VE PSİKOLOJİ

Görsel illüzyonlar, beyin ve göz arasındaki kompleks ilişkiyi ortaya koyar. Psikologlar, bu tür görsel bulmacaların, özellikle dikkat toplama ve problem çözme becerilerini geliştirmede önemli rol oynadığını belirtiyorlar. Ayrıca, bu tür aktiviteler stresi azaltmada ve zihni aktif tutmada da etkili olabiliyor.

SOSYAL MEDYANIN YENİ GÖZDESİ

Bu tür bulmacalar, özellikle pandemi sürecinde insanların evlerde daha fazla vakit geçirmesiyle popülerlik kazandı. Sosyal medyada hızla yayılan ve geniş kitleler tarafından paylaşılan bu görsel zeka oyunları, kullanıcıların birbirleriyle etkileşimde bulunmasını ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

Siz de bu görsel bulmacayı çözmek istiyorsanız, sadece biraz sabır ve dikkat gerekiyor. Belki de bu bulmaca, görsel ayrıntılara olan hassasiyetinizi keşfetmenize yardımcı olacak. Şimdi ekranınızı yakınlaştırın ve hindiler arasında gizlenmiş o üç horozu bulmaya çalışın.

İşte horozların saklandığı yer!

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