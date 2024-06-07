Görsel zeka oyunu: Hindilerin arasına saklanmış 3 horozu bulabilecek misin?

Siz de bu görsel bulmacayı çözmek istiyorsanız, sadece biraz sabır ve dikkat gerekiyor. Belki de bu bulmaca, görsel ayrıntılara olan hassasiyetinizi keşfetmenize yardımcı olacak. Şimdi ekranınızı yakınlaştırın ve hindiler arasında gizlenmiş o üç horozu bulmaya çalışın.

İşte horozların saklandığı yer!