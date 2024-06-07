Görsel zeka oyunu: Hindilerin arasına saklanmış 3 horozu bulabilecek misin?

Bulmacada renkleri ve desenleri itibariyle birbirine oldukça benzeyen hindiler arasında, belirli ipuçları sayesinde fark edilebilen horozlar gizlenmiş durumda. Görselde, horozların tipik özellikleri olan tepelik ve ibikler küçük detaylar olarak karşımıza çıkıyor. Eğer dikkatli bir gözle bakıldığında, bu küçük farklılıklar hızla fark edilebiliyor.
GÖRSEL İLLÜZYON VE PSİKOLOJİ
Görsel illüzyonlar, beyin ve göz arasındaki kompleks ilişkiyi ortaya koyar. Psikologlar, bu tür görsel bulmacaların, özellikle dikkat toplama ve problem çözme becerilerini geliştirmede önemli rol oynadığını belirtiyorlar. Ayrıca, bu tür aktiviteler stresi azaltmada ve zihni aktif tutmada da etkili olabiliyor.
SOSYAL MEDYANIN YENİ GÖZDESİ
Bu tür bulmacalar, özellikle pandemi sürecinde insanların evlerde daha fazla vakit geçirmesiyle popülerlik kazandı. Sosyal medyada hızla yayılan ve geniş kitleler tarafından paylaşılan bu görsel zeka oyunları, kullanıcıların birbirleriyle etkileşimde bulunmasını ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.