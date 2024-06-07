BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 8-9 Haziran YKS nedeniyle otobüsler bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray ek sefer saatleri 2024!

8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve aileleri sınav merkezlerine ulaşım için hazırlıklarını sürdürürken, YKS günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan adaylar ve aileleri, hafta sonu metro, metrobüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını ve bu uygulamanın hangi saatler arasında geçerli olacağını araştırıyor. İşte 2024 YKS sınav günü toplu taşıma ile ilgili detaylar...