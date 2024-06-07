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BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 8-9 Haziran YKS nedeniyle otobüsler bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray ek sefer saatleri 2024!

Öğrenciler, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında ter dökerken, aileler de sınav merkezlerine kolay ve hızlı ulaşım sağlamanın yollarını arıyor. Geçtiğimiz yıl, sınav saatlerinde toplu taşımanın ücretsiz olması büyük kolaylık sağlamıştı. Peki, bu yıl da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 23:08 Güncelleme 07 Haziran 2024, 23:09
BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 8-9 Haziran YKS nedeniyle otobüsler bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray ek sefer saatleri 2024!

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8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve aileleri sınav merkezlerine ulaşım için hazırlıklarını sürdürürken, YKS günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan adaylar ve aileleri, hafta sonu metro, metrobüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını ve bu uygulamanın hangi saatler arasında geçerli olacağını araştırıyor. İşte 2024 YKS sınav günü toplu taşıma ile ilgili detaylar...

YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

YKS sınav adayları 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek TYT, AYT, YDT sınavları için farklı sınav merkezlerinde sınava girecek. Bu noktada evden sınav yerine toplu taşıma ile ulaşım sağlamak isteyenler araştırmalara başladı.

İETT tarafından yapılan açıklamada "8-9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak YKS'ye katılım sağlayacak öğrenciler ve görevliler sınav günü, belgeleriyle İETT araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir." denildi.

8-9 HAZİRAN TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

Sınavdan 2 saat öncesinden ve sınav bitişinden 2 saat sonrasına kadar uygulanan ücretsiz toplu ulaşım uygulamasından kişiselleştirilmiş kart sahipleri yararlanacak.

YKS 2024 OTURUMLARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde hafta sonu tamamlanacak. TYT 8 Haziran Cumartesi 10.15'te uygulanırken AYT 10.15'te ve YDT 9 Haziran Pazar günü 15.45'te sabah ve öğle oturumları şeklinde gerçekleştirilecek.

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