Boschhometurkiye Kazandırdı! İşte Otomatik Kahve Makinesi Vero Barista kazanan asil ve yedek talihliler...

Boschhometurkiye kazandırdı. 05.06.2024 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 3 kişi BOSCH Otomatik Kahve Makinesi Vero Barista 600 Gümüş, TIS65621RW kazanmıştır. İşte asil ve yedek talihliler...