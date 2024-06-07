Boschhometurkiye Kazandırdı! İşte Otomatik Kahve Makinesi Vero Barista kazanan asil ve yedek talihliler...

Boschhometurkiye kazandırdı. 05.06.2024 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 3 kişi BOSCH Otomatik Kahve Makinesi Vero Barista 600 Gümüş, TIS65621RW kazanmıştır. İşte asil ve yedek talihliler...
Boschhometurkiye kazandırdı. 05.06.2024 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 3 kişi BOSCH Otomatik Kahve Makinesi Vero Barista 600 Gümüş, TIS65621RW kazanmıştır. İşte asil ve yedek talihliler...
OTOMATİK KAHVE MAKİNESİ VERO BARİSTA 600 GÜMÜŞ, TIS65621RW KAZANAN ASİL TALİHLİLER
OTOMATİK KAHVE MAKİNESİ VERO BARİSTA 600 GÜMÜŞ, TIS65621RW KAZANAN YEDEK TALİHLİLER