A-B-C-D-E ehliyeti olanlar için son duyuru yapıldı! Artık bunu yapmayan herkes...

Karayolları Trafik Kanunu gereğince, zamanında yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak ve kullanımları yasal olmayacak. Bu durum, sürücüler için yüksek maliyetlere yol açacak.
Yetkililer, yıl sonuna doğru başvuru yoğunluğunun artabileceğini öngörerek, vatandaşları mağduriyet yaşamamaları için başvurularını erken yapmaya teşvik ediyor.
NASIL YENİLENECEK? İŞTE ADIMLAR
Ehliyet yenilemek isteyen vatandaşlar, Alo 199 Çağrısında bulunabilir. Merkezi, mobil uygulamalar veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak nüfus müdürlüklerine başvurabilirler.
Yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski sürücü belgesi, 15 TL başvuru ücreti, sürücü sağlık raporu, son altı ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve güncel adres bilgileri bulunuyor. Başvuruların ardından yeni sürücü belgeleri PTT aracılığıyla ilgili adreslere ulaştırılacak.
Sürücülerin bu tarihler öncesinde gerekli işlemleri tamamlamaları büyük önem taşıyor. Son dakika mağduriyetlerinin önüne geçmek ve yüksek maliyetlerden kaçınmak için yetkililerin uyarılarını dikkate almakta fayda var.