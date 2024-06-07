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A-B-C-D-E ehliyeti olanlar için son duyuru yapıldı! Artık bunu yapmayan herkes...

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren yeni tip sürücü belgesi geçiş süreci tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan son açıklamada yer alan bilgilere göre, eski tip ehliyetlerin 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilenmesi gerektiği hatırlatılarak bu tarihe kadar başvurmayan sürücüler için maliyetin büyük ölçüde artacağı konusunda uyarılar yapılıyor.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 09:00 Güncelleme 07 Haziran 2024, 09:00
A-B-C-D-E ehliyeti olanlar için son duyuru yapıldı! Artık bunu yapmayan herkes...

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Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre, 1 Ocak 2016'dan itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle sürücü belgelerinin beş yıl içinde yenilenmesi gerekiyordu. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle bu süre İçişleri Bakanlığı tarafından iki kez uzatıldı. Son verilere göre, yaklaşık 25 milyon sürücü yeni tip ehliyete geçiş yaparken hâlâ 7 milyon sürücü eski tip ehliyetlerini kullanmaya devam ediyor.

SON TARİH BELLİ OLDU

Eski tip ehliyetler yıl sonuna kadar 15 TL gibi simgesel bir ücretle yenilenebilirken, 31 Aralık 2024'ten sonra yeni tip ehliyet almak isteyenler için ücretler ciddi anlamda yükselecek.

Özellikle B sınıfı ehliyet için ödenmesi gereken toplam tutarın 5 bin 165 lira olarak belirlendiği ifade ediliyor.

Karayolları Trafik Kanunu gereğince, zamanında yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak ve kullanımları yasal olmayacak. Bu durum, sürücüler için yüksek maliyetlere yol açacak.

Yetkililer, yıl sonuna doğru başvuru yoğunluğunun artabileceğini öngörerek, vatandaşları mağduriyet yaşamamaları için başvurularını erken yapmaya teşvik ediyor.

NASIL YENİLENECEK? İŞTE ADIMLAR

Ehliyet yenilemek isteyen vatandaşlar, Alo 199 Çağrısında bulunabilir. Merkezi, mobil uygulamalar veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak nüfus müdürlüklerine başvurabilirler.

Yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski sürücü belgesi, 15 TL başvuru ücreti, sürücü sağlık raporu, son altı ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve güncel adres bilgileri bulunuyor. Başvuruların ardından yeni sürücü belgeleri PTT aracılığıyla ilgili adreslere ulaştırılacak.

Sürücülerin bu tarihler öncesinde gerekli işlemleri tamamlamaları büyük önem taşıyor. Son dakika mağduriyetlerinin önüne geçmek ve yüksek maliyetlerden kaçınmak için yetkililerin uyarılarını dikkate almakta fayda var.

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