A-B-C-D-E ehliyeti olanlar için son duyuru yapıldı! Artık bunu yapmayan herkes...

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre, 1 Ocak 2016'dan itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle sürücü belgelerinin beş yıl içinde yenilenmesi gerekiyordu. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle bu süre İçişleri Bakanlığı tarafından iki kez uzatıldı. Son verilere göre, yaklaşık 25 milyon sürücü yeni tip ehliyete geçiş yaparken hâlâ 7 milyon sürücü eski tip ehliyetlerini kullanmaya devam ediyor.