Sokaktaki tehlike

Bir araştırma şirketi, Sokak Hayvanları Araştırması'nı yayınladı. 2.275 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, halkın yüzde 47,9'u sokak hayvanlarını tehlikeli buluyor. 2022 verilerine bakıldığında bu oranın 2 yıl önceye göre yüzde 6,6 oranında arttığı gözlemleniyor. Yüzde 42,4'ü saldırgan köpeklerin barınaklara bırakılması gerektiğini belirtirken yüzde 25,7'si saldırgan köpeklerin uyutulması gerektiğini savunuyor. Halkın 74,8'i sokak hayvanlarının kısırlaştırılması gerektiğini düşünüyor.