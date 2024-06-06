Sokaktaki tehlike

Bir araştırma şirketi, Sokak Hayvanları Araştırması'nı yayınladı. 2.275 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, halkın yüzde 47,9'u sokak hayvanlarını tehlikeli buluyor. 2022 verilerine bakıldığında bu oranın 2 yıl önceye göre yüzde 6,6 oranında arttığı gözlemleniyor. Yüzde 42,4'ü saldırgan köpeklerin barınaklara bırakılması gerektiğini belirtirken yüzde 25,7'si saldırgan köpeklerin uyutulması gerektiğini savunuyor. Halkın 74,8'i sokak hayvanlarının kısırlaştırılması gerektiğini düşünüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN