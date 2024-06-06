Reklam denemesi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Haziran 2024 Güncelleme 06 Haziran 2024, 07:02
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LGS denemesinde tüm soruları yanlış yapan Elif Şenel'e çeyrek altın verildi. Kursun reklam için hediye ettiği belirlendi...

Şanlıurfa Halfeti'de bir özel kursa giden Elif Suda Şenel, LGS Deneme sınavında 90 sorunun 90'ını da yanlış yaptı. Özel kurs sahibi, öğrenciye çeyrek altın taktı.

Bu görüntüler, büyük tepkilere yol açtı. Olayın aslı bambaşka çıktı. Özel kursun bunu reklam için yaptığı anlaşıldı. Kurs öğretmeni TAKVİM'e yaptığı açıklamada, "Çok zeki bir kız, LGS'ye girdi. Kendisinden Urfa derecesi bekliyorum" ifadesini kullandı. Genç kızın soruların doğru cevaplarını bildiği, bilinçli olarak yanlış cevapları işaretlediği belirtildi.
MEHMET YILDIRIM

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