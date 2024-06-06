PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İlginç bo'durum'!

Bodrum’da bir otelcinin ”Fiyatları 9-10 kat yükselttik ama 20 kat artırsaydık da yine boş odamız kalmazdı” itirafı gündemi salladı. Ortaya çıkan son rakamlar bu itirafı doğruladı. Çünkü bayram tatili için 1 haftalığı 6.2 milyon TL’ye verilen villanın Temmuz fiyatı 10 milyon liraya çıktı. Üstelik ay boyunca yer kalmadı...

Hayrettin Şaşmaz Hayrettin Şaşmaz takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Haziran 2024 Güncelleme 06 Haziran 2024, 07:02
İlginç bo’durum’!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaz başladı. Bodrum rakamlarıyla yine ilk sıraya çıktı. Lahmacun+ayran 950 TL, makarna 3 bin TL, 1 top dondurma 250 TL, çay 90 TL küçük su ise 150 TL olarak adisyonlara yazıldı. Konaklamada da dudak uçuklatan fiyatlar vardı. Çünkü Bodrum'da 1 hafta tatil yapmak Maldivler tatilinden daha pahalı. Türkiye, Bodrum'daki fiyatları konuşurken bir otelcinin itirafı gündemi salladı. Söz konusu otelci şu ifadeleri kullandı:

KANIT PEŞİNDELER
"İnsanlar tatil yapmaya değil, buralarda kalabildiğini göstermek için geliyor. Kendisini çevresine kanıtlamak istiyor." İşte TAKVİM'in gündeme bomba gibi düşen bu haberi rakamlarla da kendini kanıtladı. Bodrum'da ultra lüks otelin bayram fiyatları açıklandı. Otelin 1 haftalık oda fiyatı 361 bin TL'den başlayıp 1 milyon 150 bin lira, villa kısmı ise 1.8 milyon TL'den başlayıp 6.2 milyon lira'ya çıktı. Buna rağmen yer kalmadı. Odaların fiyatı Temmuz'da 465 bin ile 1 milyon 487 bin TL, villaların ise için 3.3 milyon-10 milyon 80 bin TL'ye çıktı. Buna rağmen rezervasyonlarda yer kalmadı.

SUSUZLUKTAN KIRILIYOR
Geçen yaz susuzluktan kırılan Bodrum'da, yine aynı sıkıntı baş gösterdi. Sürekli meydana gelen içme suyu arızasından dolayı 16 mahalle susuz kaldı. Susuzluktan kırılan vatandaşlar, "Senelerdir neyi çözemediniz? Turizmin göz bebeğinde değil Afrika'nın ücra köşesinde yaşıyoruz sanki. MUSKİ yetkilileri toplu istifa verin!" diye isyan etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye’ye geliyor! Hedef ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak
İstanbul’da binlerce riskli bina tespit edildi! Yalnızca 178’i yıkıldı
Emekliye 18 bin TL: Promosyonda Haziran fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Yüksek ödeme için ne gerekiyor?
Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan’ın Filistin duruşuna vurgu yaptı: Çatışmayı çözmeye çabalıyor | Soykırımcı İsrail’e tepki: Sivil nüfusu yok ediyor
Başkan Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
Artvin’de tur teknesi battı: 5 kişiyi balıkçılar kurtardı | O anlar kameraya yansıdı
Milletin iradesine el uzattı! DEM Partili belediye başkanı Mümin Erol’dan alçak hareket: Makamında bulunan Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını indirdi
Son dakika: Külliye’de ’sürpriz’ zirve! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener’i kabul etti... Sarı saçlar ve yeni imaj dikkat çekti
TBB’de DEM’li Ahmet Türk’ten kayyum provokasyonu! AK Parti’den sert tepki: Biz değil, siz kınıyorsunuz
CHP lideri Özgür Özel: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağımız görüşmenin haftaya olacağı kesinleşti
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu
Kayseri’de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen’e veda
Başkan Erdoğan şampiyon Galatasaray’ı Külliye’de kabul etti! Dursun Özbek’ten forma hediyesi... 53 numara çubuklu
Kayseri’de 2 pilotumuzun şehit olduğu uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Motor sesi kesildi sonra düştü...
Demans, Alzheimer, bunama… Joe Biden’ın 45 çalışanı Wall Street’e konuştu: İşte ABD Başkanı hakkında bomba etkisi yaratan rapor
SON DAKİKA