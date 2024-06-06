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Fatih'te kanlı pusu: Öğretmen aracında hayatını kaybetti!

Son dakika haberi! İstanbul Fatih’te Abdulbaki Durmaz (44) isimli öğretmenin aracına şüpheli 1 kişi kurşun yağdırdı. Durmaz çok sayıda merminin vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 12:55 Güncelleme 06 Haziran 2024, 14:01
Fatih’te kanlı pusu: Öğretmen aracında hayatını kaybetti!

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Olay, sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesinde meydana geldi.

Fatih'te öğretmene silahlı saldırı

Edinilen bilgilere göre, Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeyken, taksiden inen bir şüpheli Durmaz'ın aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.

Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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