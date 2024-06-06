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Denizli Pamukkale'de de orman yangını çıktı! 21 araç 55 personel müdahale ediyor!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çevresinde fabrikalar ve bir otelin de yer aldığı 100'üncü Yıl Atatürk Ormanı'nda yangın çıktı. Çok sayıda ekibin geldiği bölgeye alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 19:41 Güncelleme 06 Haziran 2024, 19:41
Denizli Pamukkale’de de orman yangını çıktı! 21 araç 55 personel müdahale ediyor!

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çevresinde fabrikalar ve bir otelin de yer aldığı 100'üncü Yıl Atatürk Ormanı'nda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizli'de korkutan orman yangını!

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Yangın, saat 17.00 sıralarında Akhan ile Karşıyaka mahalleleri arasında bulunan 100'üncü Yıl Atatürk Ormanı'nda çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 13 arazöz, 5 tanker, 3 destek aracı ve 55 itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda ekip sevk edildi.

ÇEVREDE OTEL VE FABRİKALAR VAR

Çevresinde fabrikalar ve bir otelin de yer aldığı bölgeye yakın bir noktada başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül de çalışmaları yönetmek için Mobil Komuta Merkezleri'ne geldi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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