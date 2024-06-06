Feci olay İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 22.15 sıralarında yaşandı.
Feci olay İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 22.15 sıralarında yaşandı.
İddiaya göre; özel bir okulun toplu mezuniyet töreni sonunda, sahnedeki fotoğraf çekimi sırasında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin üzerine dev led ekran düştü.
Olayda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili okul sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı. Bir okul müdür ve öğretmen de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.