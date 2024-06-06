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Son dakika! Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dev ekran insanların üzerine devrildi! Yaralılar var...

Son dakika Cemal Reşit Rey Konser Salonu için araştırmalar hızlandı. Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. Olayda yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor. Sosyal medyadaki görüntülerin ardından Cemil Reşat Rey Konser Salonu nerede sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. Peki, ölü ve yaralı var mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 23:22 Güncelleme 06 Haziran 2024, 23:43
Son dakika! Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dev ekran insanların üzerine devrildi! Yaralılar var...

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Feci olay İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 22.15 sıralarında yaşandı.

Şişli'de led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var

İddiaya göre; özel bir okulun toplu mezuniyet töreni sonunda, sahnedeki fotoğraf çekimi sırasında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin üzerine dev led ekran düştü.

Dev ekran insanların üzerine devrildi! İşte o anlar...

Olayda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili okul sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı. Bir okul müdür ve öğretmen de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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