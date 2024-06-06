Başınızda vızıldayan sivrisinek bunu görünce şehri terk edecek! 1 avuç bile yeterli oluyor

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Yaz aylarında sivrisineklerin vızıldaması artık bir kabus olmaktan çıkabilir! Bilim insanları, şehirdeki sivrisineklerin en sevmediği kokular arasında karanfil kokusunun bulunduğunu keşfetti. Sadece bir avuç karanfilin dahi sivrisinekleri kaçırabileceği belirtiliyor.

SİVRİSİNEKLER BU KOKUYA DAYANAMIYOR! Karanfil kokusu, sivrisineklerin en sevmediği ve kaçındığı bir koku olarak biliniyor. Tek yapmanız gereken bir avuç karanfil alıp onları bulunduğunuz alana serpmek veya karanfil yağı kullanarak odanızı bu hoş kokuyla doldurmak. Sivrisinekler bu kokuyu alır almaz, hızla kaçacaklar!