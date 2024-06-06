Başınızda vızıldayan sivrisinek bunu görünce şehri terk edecek! 1 avuç bile yeterli oluyor

🍋 Limon ve Portakal Kabukları: Limon veya portakal kabuklarını sivrisineklerin girebileceği yerlere yerleştirmek, onları uzak tutar.
🌸 Lavanta: Lavanta, sivrisineklerin hoşlanmadığı bir kokuya sahiptir. Yatak örtülerine veya odanıza lavanta yağı sürerek sivrisineklerden korunabilirsiniz.
🌼 Çiçek Saksıları: Ev ve bahçenizde sivrisineklerin hoşlanmadığı bitkileri (örneğin, sarımsak veya biberiye) yetiştirerek onları uzak tutabilirsiniz.
🕯️ Doğal Sivrisinek Kovucu Mumlar: Balmumu veya soya mumlarına karanfil, lavanta veya nane yağı gibi doğal kovucular ekleyerek sivrisineklerden korunabilirsiniz.