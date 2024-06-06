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Başınızda vızıldayan sivrisinek bunu görünce şehri terk edecek! 1 avuç bile yeterli oluyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sahneye çıkan sivrisinekler, pek çok kişi için geceleri rahat bir uyku çekmeyi zorlaştıran bir kabus haline geliyor. Ancak endişelenmeyin, artık doğal çözümlerle bu can sıkıcı haşeratlarla başa çıkmak mümkün. İşte sivrisineği evinizden kapı dışarı edecek o yöntem...

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 21:30 Güncelleme 06 Haziran 2024, 21:31
Başınızda vızıldayan sivrisinek bunu görünce şehri terk edecek! 1 avuç bile yeterli oluyor

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Yaz aylarında sivrisineklerin vızıldaması artık bir kabus olmaktan çıkabilir! Bilim insanları, şehirdeki sivrisineklerin en sevmediği kokular arasında karanfil kokusunun bulunduğunu keşfetti. Sadece bir avuç karanfilin dahi sivrisinekleri kaçırabileceği belirtiliyor.

SİVRİSİNEKLER BU KOKUYA DAYANAMIYOR!

Karanfil kokusu, sivrisineklerin en sevmediği ve kaçındığı bir koku olarak biliniyor. Tek yapmanız gereken bir avuç karanfil alıp onları bulunduğunuz alana serpmek veya karanfil yağı kullanarak odanızı bu hoş kokuyla doldurmak. Sivrisinekler bu kokuyu alır almaz, hızla kaçacaklar!

SİVRİSİNEKLERİ YOK EDEN DİĞER YÖNTEMLER

🌿 Nane Yağı: Sivrisineklerin sevmediği bir koku olan nane yağı, doğal bir kovucu olarak işlev görür.

🍋 Limon ve Portakal Kabukları: Limon veya portakal kabuklarını sivrisineklerin girebileceği yerlere yerleştirmek, onları uzak tutar.

🌸 Lavanta: Lavanta, sivrisineklerin hoşlanmadığı bir kokuya sahiptir. Yatak örtülerine veya odanıza lavanta yağı sürerek sivrisineklerden korunabilirsiniz.

🌼 Çiçek Saksıları: Ev ve bahçenizde sivrisineklerin hoşlanmadığı bitkileri (örneğin, sarımsak veya biberiye) yetiştirerek onları uzak tutabilirsiniz.

🕯️ Doğal Sivrisinek Kovucu Mumlar: Balmumu veya soya mumlarına karanfil, lavanta veya nane yağı gibi doğal kovucular ekleyerek sivrisineklerden korunabilirsiniz.

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