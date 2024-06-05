Zihniyetiniz batsın! Sakarya’da başörtülü kadına alçak saldırı: Mide bulandıran sözler





BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ



Sakarya'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.







ANKARA'DA 28 ŞUBAT KIRINTILARI

Geçtiğimiz günerlde de Ankara'da bir kadın, komşusu olan çarşaflı ve tesettürlü 2 kadına ağır küfürler ederek saldırdı, eline keser alarak kadınları tehdit etmişti.



Gelişme üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.







"BAŞÖRTÜLÜ ÖCÜLER BURADA YAŞAMASIN"



Aydın'da ise yaşlı bir kadın başörtülü kadınları 'öcü' olarak tanımlayıp Aydın'da yaşamamaları gerektiğini savundu.



Kuşadası'nda kayıtlara geçen skandal provokasyonda "Kapalı insanlar istemiyoruz biz burada. Burası aydın bir şehir. Onların öcü öcü buralarda dolaşmalarını istemiyorum, gitsinler layık olduğu yerlerde rahat yaşasınlar" denildi.