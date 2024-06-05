Zihniyetiniz batsın! Sakarya’da başörtülü kadına alçak saldırı: Mide bulandıran sözler

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da baş gösteren 28 Şubat zihniyeti bu sefer de Sakarya'da kendini gösterdi.
Sapanca'daki zincir market şubesinde kasa sırası bekleyen bir kadın, başörtülü kadını mide bulandıran sözlerle hedef aldı.
Geçtiğimiz günlerde Ankara'da baş gösteren 28 Şubat zihniyeti bu sefer de Sakarya'da kendini gösterdi.
Sapanca'daki zincir market şubesinde kasa sırası bekleyen bir kadın, başörtülü kadını mide bulandıran sözlerle hedef aldı.
AĞZA ALINMAYACAK İĞRENÇ SÖZLER
Kameralara saniye saniye kaydedilen görüntülerde yaşlı bir kadın kasa sırası beklediği sırada başörtülü kadına saldırmaya başladı.
28 Şubat artığı yaşlı kadın, "Sizin burda işiniz yok. Gö.ü bo.lu köpekler! Defolun gidin. Karafatmalar sizi" diyerek hakaret yağdırdı.
KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ
Öte yandan kadına, hakarete uğrayanlar dışında kimsenin tepki vermemesi de dikkatlerden kaçmadı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Sakarya'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
ANKARA'DA 28 ŞUBAT KIRINTILARI
Geçtiğimiz günerlde de Ankara'da bir kadın, komşusu olan çarşaflı ve tesettürlü 2 kadına ağır küfürler ederek saldırdı, eline keser alarak kadınları tehdit etmişti.
Gelişme üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.
"BAŞÖRTÜLÜ ÖCÜLER BURADA YAŞAMASIN"
Aydın'da ise yaşlı bir kadın başörtülü kadınları 'öcü' olarak tanımlayıp Aydın'da yaşamamaları gerektiğini savundu.
Kuşadası'nda kayıtlara geçen skandal provokasyonda "Kapalı insanlar istemiyoruz biz burada. Burası aydın bir şehir. Onların öcü öcü buralarda dolaşmalarını istemiyorum, gitsinler layık olduğu yerlerde rahat yaşasınlar" denildi.