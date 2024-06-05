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Zihniyetiniz batsın! Sakarya'da başörtülü kadına alçak saldırı: Mide bulandıran sözler

Ankara'da ortaya çıkan 28 Şubat zihniyeti bu sefer de Sakarya'da görüldü. Sapanca'daki zincir market şubesinde kasa sırası bekleyen bir kadın, başörtülü kadını mide bulandıran sözlerle hedef aldı. 28 Şubat artığı yaşlı kadın, "Sizin burda işiniz yok. Gö.ü bo.lu köpekler! Defolun gidin. Karafatmalar sizi" diyerek hakaret yağdırdı.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 18:04 Güncelleme 05 Haziran 2024, 18:23
Zihniyetiniz batsın! Sakarya’da başörtülü kadına alçak saldırı: Mide bulandıran sözler

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Geçtiğimiz günlerde Ankara'da baş gösteren 28 Şubat zihniyeti bu sefer de Sakarya'da kendini gösterdi.

Sakarya'da başörtülü kadınlara çirkin saldırı! İşte o anlar...

Sapanca'daki zincir market şubesinde kasa sırası bekleyen bir kadın, başörtülü kadını mide bulandıran sözlerle hedef aldı.



AĞZA ALINMAYACAK İĞRENÇ SÖZLER

Kameralara saniye saniye kaydedilen görüntülerde yaşlı bir kadın kasa sırası beklediği sırada başörtülü kadına saldırmaya başladı.

28 Şubat artığı yaşlı kadın, "Sizin burda işiniz yok. Gö.ü bo.lu köpekler! Defolun gidin. Karafatmalar sizi" diyerek hakaret yağdırdı.



KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

Öte yandan kadına, hakarete uğrayanlar dışında kimsenin tepki vermemesi de dikkatlerden kaçmadı.



BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sakarya'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

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ANKARA'DA 28 ŞUBAT KIRINTILARI

Geçtiğimiz günerlde de Ankara'da bir kadın, komşusu olan çarşaflı ve tesettürlü 2 kadına ağır küfürler ederek saldırdı, eline keser alarak kadınları tehdit etmişti.

Gelişme üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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"BAŞÖRTÜLÜ ÖCÜLER BURADA YAŞAMASIN"

Aydın'da ise yaşlı bir kadın başörtülü kadınları 'öcü' olarak tanımlayıp Aydın'da yaşamamaları gerektiğini savundu.

Kuşadası'nda kayıtlara geçen skandal provokasyonda "Kapalı insanlar istemiyoruz biz burada. Burası aydın bir şehir. Onların öcü öcü buralarda dolaşmalarını istemiyorum, gitsinler layık olduğu yerlerde rahat yaşasınlar" denildi.

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