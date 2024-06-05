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Bursa'da boya fabrikasında yangın: Patlamalar yaşandı! 3 kişi hastanede | Bölgeden geriye acı tablo kaldı

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yangına sebep olarak fabrikadaki kimyasal maddeler gösterilirken müdahale sırasında 3 itfaiye erinin kokudan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 23:16 Güncelleme 06 Haziran 2024, 00:30
Bursa’da boya fabrikasında yangın: Patlamalar yaşandı! 3 kişi hastanede | Bölgeden geriye acı tablo kaldı

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Alınan bilgiye göre, Erdoğan Mahallesi'nde bir boyahanede saat 21.30 sularında yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken ekiplerin bölgeye intikali sonucu yapılan çalışmalar neticesinde söndürüldü.

Bursa'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip bölgede

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Erdoğanköy Mahallesi'ndeki boya fabirkasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN EKİPLERCE KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

3 KİŞİ HASTANEDE

Yangın nedeniyle fabrikada zarar oluşurken kokudan etkilenen biri itfaiye personeli 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

AFAD ekipleri, koku nedeniyle bölgede hava ölçümü yaptı. Ölçüm sonuçlarının normal olduğu öğrenildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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