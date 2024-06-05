9. yargı paketi maddeleri ve içeriği neler 2024? 9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek? Genel af, denetimli serbestlik, ceza indirimi...

9. Yargı Paketi'nde Yer Alan Düzenlemeler Yargılamanın Hızlandırılması ve Yeni Mahkemeler Yargı Paketi kapsamında, yargılamanın hızlandırılması için yeni adımlar atılacak. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler pakette yer alacak. Toplumda "yapanın yanına kar kaldı" algısının önlenmesine yönelik tedbirler alınacak ve denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak.

Casusluk Faaliyetlerine Yönelik Düzenlemeler Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesi için kapsamlı ve önleyici yasal düzenlemeler yapılacak. Yeni tip casusluk suçlarının caydırıcı şekilde soruşturulup kovuşturulabilmesi sağlanacak.

Suç Örgütlerinin Finansmanı ve TMSF'nin Rolü Suç örgütlerinin finansmanının önlenmesi için TMSF'nin kayyum olarak atanması gündemde. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt ve terörizmin finansmanı suçları bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse, kayyum atanmasına karar verilecek. TMSF'nin kayyum süresi 5 yıl olacak.

Soyadı Düzenlemesi Pakette, kadınların soyadı hakkına ilişkin değişiklikler de yer alıyor. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı getirilecek.

Ceza İnfaz Sistemi ve Tekerrür Hükümleri Ceza İnfaz Sistemi'nde ve mükerrer suçlarla ilgili yeni düzenlemeler yapılacak. Özellikle ceza adaletinin sağlanması, suçun işlenmesinin önüne geçilmesi ve hükümlülerin dış dünyaya uyumunun sağlanması amaçlanıyor. İkinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülerle ilgili yeni düzenlemeler yapılacak.

Hakim ve Savcıların Terfi Sistemi

Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek ve daha etkin bir terfi mekanizması oluşturulacak. Bu düzenleme, yargı mensuplarının kariyer gelişimlerini destekleyecek ve adaletin etkinliğini artıracak.

Sporda Şiddete Yönelik Önlemler

Pakette, sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında netleşecek. Bu düzenlemeler, spor alanlarında güvenliği artırmayı ve şiddet olaylarını önlemeyi hedefleyecek.

Genel Af Gündemi

Son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan genel af konusu, 8. yargı paketi çalışmalarında Bakan Yılmaz Tunç tarafından gündemde olmadığı açıklanmıştı. Bu durum, 9. yargı paketi içinde de genel af konusunun yer almadığını göstermektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Türkiye'de yargı sisteminde yapılacak köklü değişikliklerin ve reformların habercisi niteliğindedir. 9. Yargı Paketi, yargılamanın hızlandırılmasından suç örgütlerinin finansmanının önlenmesine, casusluk faaliyetlerine yönelik önlemlerden ceza infaz sistemi düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede önemli düzenlemeler içermektedir. Bu reformlar, adaletin etkin, hızlı ve tarafsız bir şekilde tecelli etmesini sağlama amacını taşımaktadır.