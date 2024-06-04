PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yapay zekalı eser

Liseli Burak, klasik gitar için eser üretebilen bir yapay zeka modeli geliştirmeyi başardı. Bu projesi ABD’deki bilim ve mühendislik yarışmasında ödül kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Haziran 2024 Güncelleme 04 Haziran 2024, 07:01
Yapay zekalı eser

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İzmir Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Burak Sina Akbudak, 9 yıl klasik gitar üzerine çalışmalar yaptı. Geçen yıl popüler hale gelen yapay zeka sistemlerinden faydalandı. Eğitmenlerinin de desteğiyle, herhangi bir başlangıç girdi olmadan yeni parçalar üretebilen ya da verilen notaları takip ederek melodik ve armonik yapıyı koruyarak yeni eserler oluşturabilen bir yapay zeka modeli geliştirmeyi başardı. Sanatı teknoloji ile buluşturan Akbudak, ABD'de düzenlenen "Yapay Zeka ile Oluşturulan Klasik Gitar Parçaları Projesi" ile ikincilik ödülü aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine’de!
AK Parti’de yenilik değişim ve dönüşüm süreci! Yeni yüzler siyasete kazandırılacak
Köpek saldırısında emsal karar! Belediye tazminat ödeyecek
PKK elebaşı Murat Karayılan saklandığı inden ABD’ye sığındı! ’Teröristan’ odaklı sözde seçime ’demokratik’ kılıfı
Orta oyunu tam gaz! ABD başka konuşuyor İsrail başka... Gazze için ateşkes olacak mı?
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı: Bacağından vuruldu
Beşar Esad’ın eşi Esma Esad öldü mü? İran kaynaklı iddialar ortalığı karıştırdı
İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti! Bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı
Kylian Mbappe FIFA’dan özel izinle resmen Real Madrid’de
Ankara’da vahşet: Eşini ve evde birlikte yakaladığı kişiyi öldürüp kendini astı
Jose Mourinho’dan transfer itirafları! O isimleri istemiyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Kalıcı olarak düşecek | Türkiye bu ay gri listeden çıkıyor
HAVA DURUMU | Bir anda bastırdı 40 dereceyi geçecek! Peş peşe aşırı sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl? | 3 Haziran 2024 hava durumu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Türkiye yeniden uzaya gidiyor! | TÜRKSAT 6A yarın Ankara’dan...
ENFLASYON SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI SİL BAŞTAN | SSK ve Bağ-Kurluya Temmuz zammı hesaplaması! Kim ne kadar alacak?
SON DAKİKA