Yapay zekalı eser

İzmir Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Burak Sina Akbudak, 9 yıl klasik gitar üzerine çalışmalar yaptı. Geçen yıl popüler hale gelen yapay zeka sistemlerinden faydalandı. Eğitmenlerinin de desteğiyle, herhangi bir başlangıç girdi olmadan yeni parçalar üretebilen ya da verilen notaları takip ederek melodik ve armonik yapıyı koruyarak yeni eserler oluşturabilen bir yapay zeka modeli geliştirmeyi başardı. Sanatı teknoloji ile buluşturan Akbudak, ABD'de düzenlenen "Yapay Zeka ile Oluşturulan Klasik Gitar Parçaları Projesi" ile ikincilik ödülü aldı.

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