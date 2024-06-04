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'Pes'tetik

Sosyal medya, Michael adlı bir turistin fotoğrafıyla sallandı. İddiaya göre Michael Türkiye’ye gelip estetik yaptırmış ve büyük değişim yaşamıştı. Ancak söz konusu fotoğraflardaki kişi Michael değil Engin çıktı. Sözleri filmleri aratmadı: Yıllar önce burun ameliyatı olmuştum. Fotoğraflarımı kullanmışlar!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Haziran 2024 Güncelleme 04 Haziran 2024, 07:01
’Pes’tetik

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Türkiye, sağlık turizminde zirveye çıktı. Avrupa'dan Amerika'ya kadar çok sayıda turist soluğu Türkiye'de aldı. İşte tüm bunlar olurken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf gündemi salladı.

Micheal adlı turistin değişimi herkesi şaşırttı. İddiaya göre Micheal isimli turistin Türkiye'ye gelip estetik operasyon olduğu vurgulandı. Son hali diye gösterilen fotoğraf ise herkesi şaşırttı. Çünkü iki fotoğraf karesi arasındaki fark inanılmazdı. "Fotoğraf gerçek ise adeta yüz nakli olmuş" diyenler de vardı. Ancak söz konusu şahsın Micheal değil, Engin D. olduğu ortaya çıktı. Engin D. adlı şahıs fotoğraflardaki kişinin kendisi olduğunu belirtip şu açıklamayı yaptı:

'KABUS GİBİ...'
4 yıl önce burun ameliyatı oldum. Hastane yönetimi değişimimi fotoğraflamıştı. O fotoğrafların yıllar sonra başka biri gibi ortaya çıkarılması beni şok etti. Telefonlarım susmuyor, sürekli mesajlar atılıyor. Cevap vermekten sıkıldım. 70 yaşında bir adamın resmini koymuşlar, bana dönüştüğünü iddia ediyorlar. Yurt dışından bile beni arayanlar oldu 'Bu resimdeki sen misin?' diye' diye." Bu arada Engin Demir sosyal medyadaki paylaşımlar ve "yüz nakli" esprileri nedeniyle zor durumda kaldığını belirtti. Engin Demir, "Rüyalarıma giriyor, böyle bir şey olabilir mi ya?" diye konuştu ve bu paylaşımlar hakkında şikayetçi olduğunu açıkladı.

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