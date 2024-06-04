SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bursa'da orman yangını: Havadan karadan müdahale!

Bursa'da orman yangını çıktı. Çam ağaçlarının yer aldığı ormanda çıkan yangına karadan ve 3 helikopter ile havadan müdahale başladı. 2 AT 805 tipi yangın söndürme uçağının da bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 14:28 Güncelleme 04 Haziran 2024, 14:28
Bursa’da orman yangını: Havadan karadan müdahale!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı.

Yangın saat 13.30 sıralarında Orhaneli ilçesine bağlı Topuk Mahallesi ile Göktepe Mahallesi arasındaki çam ormanlarında çıktı.

HAVADAN KARADAN MÜDAHALE
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına karadan 38 araçla, havadan da Orman Genel Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 3 helikopter ile müdahale edilirken, Balıkesir Edremit'te konuşlu bulunan 2 AT 805 tipi yangın söndürme uçağının da bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

SON DAKİKA