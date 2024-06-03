PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu! 3 Haziran 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Meryem Hanım kaç puan aldı? Haftalık puan durumu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 3-7 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek haftalık yarışmasının ilk bölümü, 3 Haziran Pazartesi günü ekranlara geldi. Haftanın ilk yarışmacısı olan Meryem, büyük bir heyecanla mutfağa girdi ve hünerlerini sergiledi. İzleyiciler ise haftanın ilk gününde puan durumunu merak ediyor. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in puan durumu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 18:51 Güncelleme 03 Haziran 2024, 18:51
Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu! 3 Haziran 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz Meryem Hanım kaç puan aldı? Haftalık puan durumu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

3 Haziran 2024 Pazartesi günü "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programında yarışan Meryem, toplamda kaç puan aldığı merak konusu oldu. İşte Yemekteyiz programının güncel puan durumu...

3 HAZİRAN 2024 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

Meryem'in Aldığı Puanlar:

  • Zuhal Topal: X puan

  • Rakiplerinden Aldığı Puanlar:
    • Ali: X puan
    • Ayşe: X puan
    • Mehmet: X puan
    • Fatma: X puan

Toplam Puan: X puan

Meryem Hanım'ın puan durumu netleşmiş değil. Puanlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek ve Meryem Hanım'ın performansının detaylarını sizlerle paylaşacağız.

Kim Milyoner Olmak İsterde seyirciye güvendi yarışmadan elendi! Geceye damga vuran o soruyu kimse bilemedi!Kim Milyoner Olmak İsterde seyirciye güvendi yarışmadan elendi! Geceye damga vuran o soruyu kimse bilemedi!
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciye güvendi yarışmadan elendi! Geceye damga vuran o soruyu kimse bilemedi!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK elebaşı Murat Karayılan saklandığı inden ABD’ye sığındı! ’Teröristan’ odaklı sözde seçime ’demokratik’ kılıfı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Kalıcı olarak düşecek | Türkiye bu ay gri listeden çıkıyor
Beşar Esad’ın eşi Esma Esad öldü mü? İran kaynaklı iddialar ortalığı karıştırdı
Jose Mourinho’dan transfer itirafları! O isimleri istemiyorum
Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller’e veda! Törene Başkan Erdoğan da katıldı
Ceza alacağını anlayan DEM’li Sıddık Akış yurt dışına kaçamadan enselendi! PKK adına vergi topladı teröristlere evini açtı: Görevden alındı
İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti! Bina sahibi için tutuklama talebi
HAVA DURUMU | Bir anda bastırdı 40 dereceyi geçecek! Peş peşe aşırı sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl? | 3 Haziran 2024 hava durumu
ENFLASYON SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI SİL BAŞTAN | SSK ve Bağ-Kurluya Temmuz zammı hesaplaması! Kim ne kadar alacak?
Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim
FETÖ’de ’Gülen sonrası dönem’ hazırlıkları! Şifre ’Asude’ mezarı bile hazır... ’MÖZ - Barbie’ yakınlaşmasından çıkan yeni elebaşı
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine’de!
Meksika yeni Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum: Yahudi ama siyonist değil! İsrail’e dur çağrısı BM’ye Filistin’de iki devletli çözüm teklifi
Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek
Cartoon Network’te LGBT terörü! Hedefleri çocuklar: Çizgi filmler üzerinden sapkınlık
SON DAKİKA