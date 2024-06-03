Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu! 3 Haziran 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz Meryem Hanım kaç puan aldı? Haftalık puan durumu

3 Haziran 2024 Pazartesi günü "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programında yarışan Meryem, toplamda kaç puan aldığı merak konusu oldu. İşte Yemekteyiz programının güncel puan durumu...
3 Haziran 2024 Pazartesi günü "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programında yarışan Meryem, toplamda kaç puan aldığı merak konusu oldu. İşte Yemekteyiz programının güncel puan durumu...
3 HAZİRAN 2024 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU
Meryem'in Aldığı Puanlar:
Toplam Puan: X puan
Meryem Hanım'ın puan durumu netleşmiş değil. Puanlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek ve Meryem Hanım'ın performansının detaylarını sizlerle paylaşacağız.