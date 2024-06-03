Dünyanın en tehlikeli kobrası! O ilimizde ortaya çıktı: Gören kaçacak delik aramaya başlıyor

Çöl kobra sı gibi zehirli yılan lar genellikle insan gözünden uzakta, gizli yaşamlar sürerler. Ancak son zamanlarda insanların doğaya müdahalesi arttıkça bu tehlikeli yılanlarla karşılaşma ihtimali de yükseliyor.

Ayrıca yılan ların insan yaşam alanlarına girmesini engellemek için evlerin çatlak ve delikleri gibi potansiyel giriş noktalarının kapatılması önerilir.

Çöl kobrası, ortalama 190-200 cm boyunda olup, parlak siyah ve lekesiz bir sırt rengiyle dikkat çeker. Vücudunu kaplayan pulların arka kısımları çıkıntılı yapısıyla bu yılan türünü diğerlerinden ayırır. Büyük ve sabit olan zehir dişleri, avını etkili bir şekilde avlamasını sağlar, bu da onun doğadaki rolünü daha da önemli kılar.