SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Dünyanın en tehlikeli kobrası! O ilimizde ortaya çıktı: Gören kaçacak delik aramaya başlıyor

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte doğa yeniden canlanıyor, ancak bu canlanma bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Şanlıurfa'nın dağlık bölgelerinde özellikle dikkat çeken bir tehlike, çöl kobrası oluyor. Haziran ayıyla birlikte bu tehlikeli yılan türü yeniden kendini göstermeye başladı. Çöl kobrası dünyanın en zehirli yılanlarından biri olarak biliniyor. Zehiri hem insanlar hem de hayvanlar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Bir ısırığı bile ölümcül olabilen bu yılanlar özellikle dağlık ve çorak bölgelerde sıkça görülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 17:03 Güncelleme 03 Haziran 2024, 17:03
Dünyanın en tehlikeli kobrası! O ilimizde ortaya çıktı: Gören kaçacak delik aramaya başlıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de doğal yaşamın içinde nadir rastlanan yılan türlerinden biri olan çöl kobrası, özellikle dikkat çekici bir yere sahip. Ülkede bulunan tek kobra türü olarak bilinen çöl kobrası, zehrinin sinir sistemine verdiği zararla potansiyel olarak ölümcül bir tehlike arz ediyor.

TEKRAR ORTAYA ÇIKTI

Çöl kobrası Türkiye'deki en tehlikeli yılan türlerinden biri. Özellikle Şanlıurfa gibi sıcak bölgelerde yaşayan bu yılan, sinir sistemine zarar veren güçlü bir zehre sahip.

Bu yılan türü ekosistem içindeki kemirgen, kuş, kertenkele ve kurbağa gibi canlıları avlayarak doğal dengenin sürdürülmesine katkı sağlıyor.

Çöl kobrası gibi zehirli yılanlar genellikle insan gözünden uzakta, gizli yaşamlar sürerler. Ancak son zamanlarda insanların doğaya müdahalesi arttıkça bu tehlikeli yılanlarla karşılaşma ihtimali de yükseliyor.

Çoğunlukla kendilerini tehdit altında hissettikleri zaman insanlara zarar verebilen çöl kobrası, doğal yaşam alanlarının korunması gereken önemli bir tür.

Çöl kobrasının yaşam alanlarının korunması, ekolojik dengenin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu bölgelerin korunması ve insan müdahalesinin asgariye indirilmesi gerekiyor.

Ayrıca yılanların insan yaşam alanlarına girmesini engellemek için evlerin çatlak ve delikleri gibi potansiyel giriş noktalarının kapatılması önerilir.

Çöl kobrası, ortalama 190-200 cm boyunda olup, parlak siyah ve lekesiz bir sırt rengiyle dikkat çeker. Vücudunu kaplayan pulların arka kısımları çıkıntılı yapısıyla bu yılan türünü diğerlerinden ayırır. Büyük ve sabit olan zehir dişleri, avını etkili bir şekilde avlamasını sağlar, bu da onun doğadaki rolünü daha da önemli kılar.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Kalıcı olarak düşecek | Türkiye bu ay gri listeden çıkıyor
Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller’e veda! Törene Başkan Erdoğan da katıldı
Jose Mourinho’dan transfer itirafları! O isimleri istemiyorum
Ceza alacağını anlayan DEM’li Sıddık Akış yurt dışına kaçamadan enselendi! PKK adına vergi topladı teröristlere evini açtı: Görevden alındı
Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim
FETÖ’de ’Gülen sonrası dönem’ hazırlıkları! Şifre ’Asude’ mezarı bile hazır... ’MÖZ - Barbie’ yakınlaşmasından çıkan yeni elebaşı
Meksika yeni Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum: Yahudi ama siyonist değil! İsrail’e dur çağrısı BM’ye Filistin’de iki devletli çözüm teklifi
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine’de!
Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek
HAVA DURUMU | Bir anda bastırdı 40 dereceyi geçecek! Peş peşe aşırı sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl? | 3 Haziran 2024 hava durumu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat rekorları peş peşe açıkladı: Bir ayda tarihin en yüksek ihracatı!
Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı
Cartoon Network’te LGBT terörü! Hedefleri çocuklar: Çizgi filmler üzerinden sapkınlık
ENFLASYON SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI SİL BAŞTAN | SSK ve Bağ-Kurluya Temmuz zammı hesaplaması! Kim ne kadar alacak?
Müge Anlı’daki olayda korkunç detaylar! Selahattin Yalnız seri tecavüzcü çıktı: 11 çocuğu var
SON DAKİKA