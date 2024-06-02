İş adamı Nizam Hışım, avukatıyla kapıştı

İstanbul'da turizm, finans, emlak ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren iş adamı Nizam Hışım, bir dönem avukatlığını yapan ve aynı zamanda kiracısı olan avukat Sedef Ünal'ı önce azletti.

Ardından ofisten çıkarmak önce dairenin, ardından apartmandaki asansörün elektrik kablolarını kesti. Haksız yere sözleşmenin fes edildiğini belirten Ünal, mahkemeye gitti. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iş adamı üzerine atılı suçlamaları reddetti. Hakim, işadamı Hışım'a "İş ve çalışma hürriyetini engellediğini" belirterek 7 ay hapis cezası verdi.