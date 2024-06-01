Bu gördükleriniz fragmandı asıl şimdi... Baba Vanga’dan çılgına çevirecek 2024 kehaneti!

Tıpta Devrim: Alzheimer ve Kansere Çare Baba Vanga, 2024 yılında tıp alanında büyük ilerlemeler olacağını da öngördü. Alzheimer ve kanser gibi tedavi edilemez hastalıklar için yeni çarelerin bulunacağına dair umut verici tahminlerde bulundu. Bu gelişmeler, pek çok hayatı kurtarabilecek potansiyele sahip.

Artan Hava Kirliliği ve Doğal Afetler Hava kirliliğinin artması ve buna bağlı olarak yaşanacak doğal afetler, Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri arasında. Bu tahminler, küresel ısınmanın yan etkilerini daha da belirginleştiriyor.

Küresel Ekonomik Kriz Tehlikesi Baba Vanga, 2024'te küresel bir ekonomik kriz olacağını tahmin ediyor. Artan borç seviyeleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması gibi faktörlerin krizi tetikleyeceği öngörülüyor.

Ejderhanın Yükselişi ve Yeni Bir Para Birimi En çarpıcı tahminlerden biri de "güçlü bir ejderhanın" gezegeni ele geçireceği ve Rusya, Çin, Hindistan gibi devlerin birleşeceği yönünde. Ayrıca, üzerinde "100, 5 ve bir sürü sıfır" bulunan kırmızı bir paranın dünya genelinde kullanıma gireceği öne sürülüyor.