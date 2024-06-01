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Baba Vanga'dan çılgına çevirecek 2024 kehaneti! Bu gördükleriniz fragmandı asıl şimdi...

Baba Vanga ölümünden yıllar sonra bile, 2024 yılı için öne sürdüğü şaşırtıcı tahminlerle gündemde. Görme yetisini 12 yaşında kaybettikten sonra, zamanla Balkanların Nostradamus'u olarak anılan Vanga'nın, geçmişteki bazı tahminleri gerçekleşmişti. Küresel olayları tahmin etme konusundaki başarısı onun bir kahin olarak tanınmasına ve saygı görmesine neden oldu. Peki, 2024 yılında bizi neler bekliyor?

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 17:17 Güncelleme 01 Haziran 2024, 17:17
Baba Vanga’dan çılgına çevirecek 2024 kehaneti! Bu gördükleriniz fragmandı asıl şimdi...

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Baba Vanga ölümünden önce 2024 yılına dair pek çok öngörüde bulundu. Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Vanga'nın bu yıl için söyledikleri yine dikkat çekiyor. 1996 yılında hayatını kaybetmiş olmasına rağmen, kehanetleri dünya genelinde pek çok insan tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

Küresel Isınmanın Tetiklediği Doğal Afetler

Küresel ısınmanın etkileri, Baba Vanga'nın 2024 yılı kehanetlerinin odak noktasını oluşturuyor. Kahin bu yıl kasırgalar, yangınlar ve sellerin sıklığının artacağını ve büyük can kayıplarına yol açacağını öngörüyor.

Özellikle Pasifik Kıyıları'nda büyük bir depremin yaşanabileceğini ve önemli hasarlara sebep olacağını belirtiyor.

Tıpta Devrim: Alzheimer ve Kansere Çare

Baba Vanga, 2024 yılında tıp alanında büyük ilerlemeler olacağını da öngördü. Alzheimer ve kanser gibi tedavi edilemez hastalıklar için yeni çarelerin bulunacağına dair umut verici tahminlerde bulundu. Bu gelişmeler, pek çok hayatı kurtarabilecek potansiyele sahip.

Artan Hava Kirliliği ve Doğal Afetler

Hava kirliliğinin artması ve buna bağlı olarak yaşanacak doğal afetler, Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri arasında. Bu tahminler, küresel ısınmanın yan etkilerini daha da belirginleştiriyor.

Küresel Ekonomik Kriz Tehlikesi

Baba Vanga, 2024'te küresel bir ekonomik kriz olacağını tahmin ediyor. Artan borç seviyeleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması gibi faktörlerin krizi tetikleyeceği öngörülüyor.

Ejderhanın Yükselişi ve Yeni Bir Para Birimi

En çarpıcı tahminlerden biri de "güçlü bir ejderhanın" gezegeni ele geçireceği ve Rusya, Çin, Hindistan gibi devlerin birleşeceği yönünde. Ayrıca, üzerinde "100, 5 ve bir sürü sıfır" bulunan kırmızı bir paranın dünya genelinde kullanıma gireceği öne sürülüyor.

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