Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de hareketli saatler! Otele saldırı girişimi... El bombasını atan çocuk çıktı

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir otele 13.00 sıralarında motosikletle gelen yaşı küçük bir çocuk tarafından el bombalı düzenlendiği aktarıldı.

Farklı haber kaynaklarına göre, Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir otele 13.00 sıralarında motosikletle gelen yaşı küçük bir çocuk tarafından el bombalı düzenlendi.

BOMBA PATLAMADI PİMİ ÇEKEN ÇOCUK YARALANDI



Bomba patlamazken otelde bulunan bir kişi bombayı atan kişiye silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.