SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Son dakika: İstanbul Küçükçekmece'de hareketli saatler! Otele saldırı girişimi... El bombasını atan çocuk çıktı

Son dakika haberi... İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde hareketli saatler yaşandı. Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir otele saat 13.00 sıralarında bir çocuk tarafından el bombalı saldırı girişimi düzenlendi. Bomba patlamaması facianın önüne geçerken otelde bulunan bir kişi bombayı atan çocuğa silahla ateş etti. El bombası atan çocuğun kullandığı motosikletin çalıntı olduğu öğrenilirken bahse konu otele daha önce de uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 15:17 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 15:25
Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de hareketli saatler! Otele saldırı girişimi... El bombasını atan çocuk çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir otele 13.00 sıralarında motosikletle gelen yaşı küçük bir çocuk tarafından el bombalı düzenlendiği aktarıldı.

Farklı haber kaynaklarına göre, Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir otele 13.00 sıralarında motosikletle gelen yaşı küçük bir çocuk tarafından el bombalı düzenlendi.

BOMBA PATLAMADI PİMİ ÇEKEN ÇOCUK YARALANDI

Bomba patlamazken otelde bulunan bir kişi bombayı atan kişiye silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



AYNI YERE ÖNCEDEN SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

El bombalı saldırı düzenlenen otele nisan ayında da uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmişti.

Mermilerden biri yolcu taşıyan seyir halindeki metrobüse isabet etmiş, otelin dış cephesi de çok sayıda isabet almıştı.

Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla otele saldırı!



Öte yandan el bombası atan çocuğun kullandığı motosikletin çalıntı olduğu öğrenildi.

Küçükçekmecede bir otele uzun namlulu silahlarla saldırı! Kurşunlar yolcu dolu metrobüse isabet etti!Küçükçekmecede bir otele uzun namlulu silahlarla saldırı! Kurşunlar yolcu dolu metrobüse isabet etti!
Küçükçekmece'de bir otele uzun namlulu silahlarla saldırı! Kurşunlar yolcu dolu metrobüse isabet etti!

SON DAKİKA