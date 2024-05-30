Dışarda satılan keklerin sırrı ortaya çıktı! Tek adımda puf puf kabaracak yöntem

Bu tarif ile evde yapacağınız kek, yiyenlerin hazır kek zannedeceği kadar lezzetli ve yumuşak olacak. Hazır pudingin verdiği özel doku ve lezzet sayesinde kekiniz her zaman tercih edilen bir tat olacak. İşte pudingli kek tarifi...
Bu tarif ile evde yapacağınız kek, yiyenlerin hazır kek zannedeceği kadar lezzetli ve yumuşak olacak. Hazır pudingin verdiği özel doku ve lezzet sayesinde kekiniz her zaman tercih edilen bir tat olacak. İşte pudingli kek tarifi...
Yumurta ve Şekeri Çırpın: İlk olarak karıştırma kabına yumurtaları alın ve üzerine şekeri ilave edip köpük köpük olup, rengi beyazlaşana kadar çırpın.
Süt ve Yağı Ekleyin: Çırpılan karışıma süt ve sıvıyağı da ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Kuru Malzemeleri Karıştırın: Un, kabartma tozu, vanilya ve toz pudingi de ekleyerek çırpma teli ile elinizi kullanarak karıştırın. Tüm malzemeler homojen bir karışım elde edene kadar karıştırmayı sürdürün.
Kalıba Dökün: Karışımı yağlanmış kek kalıbına eşit bir şekilde yayın.
Pişirme: Kekinizi, önceden ısıtılmış 175 derece fırında kürdan yardımı ile kontrol ederek iyice pişirin. Kekin sönmemesi için fırını ilk 30 dakika asla açmayın.
Servis: Kek soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp dilimleyerek servis edin.