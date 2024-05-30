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Dışarda satılan keklerin sırrı ortaya çıktı! Tek adımda puf puf kabaracak yöntem

Evde yapılan keklerin, marketlerden alınan hazır kekler kadar lezzetli olmadığını düşünenlere müjde! Evinizde sağlıklı ve enfes kekler yapmanızı sağlayacak pratik püf noktalarını sizler için derledik. Gün sofralarının kraliçesi, akşam çaylarının vazgeçilmezi olan kekler, bu tarif ve ipuçları sayesinde hazır kek tadında olacak. Hem sağlıklı hem de ekonomik olan bu tarifle sevdiklerinizi şaşırtabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 21:40 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 21:40
Dışarda satılan keklerin sırrı ortaya çıktı! Tek adımda puf puf kabaracak yöntem

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Bu tarif ile evde yapacağınız kek, yiyenlerin hazır kek zannedeceği kadar lezzetli ve yumuşak olacak. Hazır pudingin verdiği özel doku ve lezzet sayesinde kekiniz her zaman tercih edilen bir tat olacak. İşte pudingli kek tarifi...

GEREKLİ MALZEMELER

  • 2 adet oda sıcaklığında yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı ayçiçek yağı
  • 1 su bardağı süt
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket hazır puding

TARİFİ

  1. Yumurta ve Şekeri Çırpın: İlk olarak karıştırma kabına yumurtaları alın ve üzerine şekeri ilave edip köpük köpük olup, rengi beyazlaşana kadar çırpın.

  2. Süt ve Yağı Ekleyin: Çırpılan karışıma süt ve sıvıyağı da ekleyerek karıştırmaya devam edin.

  3. Kuru Malzemeleri Karıştırın: Un, kabartma tozu, vanilya ve toz pudingi de ekleyerek çırpma teli ile elinizi kullanarak karıştırın. Tüm malzemeler homojen bir karışım elde edene kadar karıştırmayı sürdürün.

Kalıba Dökün: Karışımı yağlanmış kek kalıbına eşit bir şekilde yayın.

Pişirme: Kekinizi, önceden ısıtılmış 175 derece fırında kürdan yardımı ile kontrol ederek iyice pişirin. Kekin sönmemesi için fırını ilk 30 dakika asla açmayın.

Servis: Kek soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp dilimleyerek servis edin.

PÜF NOKTALARI

  • Oda Sıcaklığında Malzemeler: Malzemelerin oda sıcaklığında olması kekin daha iyi kabarmasını sağlar.
  • Kürdan Testi: Kürdanı keke batırarak pişip pişmediğini kontrol edin. Temiz çıkarsa kekiniz hazırdır.
  • Fırın Kapağını Açmama: Kekin sönmemesi için ilk 30 dakika fırın kapağını açmayın.

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