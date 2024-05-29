7 günde şırıl şırıl ödem attıran tarif! Bunu uygulayan 5 kilo veriyor

Tarif 3: Maydanoz sapı, nane, dereotu, salatalık ve elma gibi yeşil içeriklere sahiptir. Bu malzemelerin sağlıklı olduğu kabul edilir, ancak ödem atıcı etkisi hakkında bilimsel bir kanıt yoktur.

Tarif 4: Elma sirkesi, maydanoz, zencefil ve ananas gibi malzemeler içerir. Ancak, bunların ödem atıcı etkileri hakkında bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey yoktur.