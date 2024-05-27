Küfürbaz Astrolog Meral Güven gözaltına alındı! Sabıkası kabarık çıktı: Tehdit, hakaret, yaralama, uyuşturucu...

SKANDAL SAVUNMA

Ekol TV'ye açıklamada bulunan Astrolog Meral Güven çıplak fotoğraflarının yayımlandığını görünce sinirlerine hakim olamadığını iddia ederek, "Bütün ailemin dahil edildiği bir grupta çıplak fotoğraflarım paylaşılmış. Ben de o çıplak resmi görünce tutamadım kendimi. Alkol aldım ve küfür ettim." ifadelerini kullandı.

1 haftadır paylaşım yapmadığını, adına fake hesaplar açıldığını ileri süren Güven, "Ama nedenini başında söyledim. Sadece benim küfürlerim ortaya çıkarılmış. İnanmayın bu hesaplara, hesaplar bize ait değil. Ben gerizekalı mıyım? Neden öyle bir paylaşım yapayım? Ben o kadar dengesiz bir insan mıyım? Ben niye kendimi sıkıntıya sokayım? Neden kendimi insanlara düşman edeyim? TikTok'ta yayınlar açtım doğru burada küfür ettim ama bunu bana yapanlara yaptım. Sizinki Allah da beni şeytan mı peydah etti kardeşim. "şeklinde konuştu.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlattı.

Öte yandan Güven sosyal medya hesabını kapattı.











GÖZALTINA ALINDI

Astrolog Meral Güven, sosyal medya hesaplarından yayımladığı videodaki sözlerine ilişkin resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.