PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Diyarbakır'da Horoz Koruma Derneğine 'Horoz Dövüşü' operasyonu: Suçüstü yakalandılar

Diyarbakır'da, horoz dövüştürerek bahis oynatılan “Horoz Koruma Derneği”ne polis ekipleri operasyon düzenlendi. ‘Horoz Dövüşü' adlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 46 şahsa 295 bin 470 TL para cezası uygulandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 09:47 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 09:58
Diyarbakır’da Horoz Koruma Derneğine ’Horoz Dövüşü’ operasyonu: Suçüstü yakalandılar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Diyarbakır'da, "Horoz Koruma Derneği"ne 'Horoz Dövüşü' operasyonu yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bağlar ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

HİNT HOROZU DÖVÜŞTÜRÜYORLAR
"Horoz Koruma Derneği" adı altında Hint Horozlarının dövüştürüldüğünü anlayan polis ekipleri, dövüşlere bahis oynandığını ve para alışverişi yapıldığını delillendirip, dışarıda bekleyen ekiplere haber verdi.

Operasyon için harekete geçen ekipler, baskın yaptığı adreste 16 Hint Horozunu koruma altına almak için Hayvan Bakım Merkezine götürdü. Yakalanan 46 kişiye 295 bin 470 TL idari para cezası uygulandı.

Horozların tutulduğu kafeslerHorozların tutulduğu kafesler

Polis, 41 bin TL paraya ve sözde kupaya el koydu.

Ekipler, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa istinaden başlatılan soruşturma çerçevesinde A.G, M.İ, A.B, A.A, H.Y, C.Y, ve S.A. isimli 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İngiliz basını operasyonun detaylarını yazdı| Barış Boyun ev hapsindeyken bazuka saldırısı planladı! Cinayetin ardından gelen tebrik mesajı takibe takıldı
4 bakanlık harekete geçti! Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? İşte madde madde yasa teklifi
Annelere izin müjdesi: Çalışanlara destekler artacak! Hükümetten anne adayları için cazip teşvikler I Neler gündemde?
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 1 komiser daha tutuklandı
Galatasaray’da seçim günü: Dursun Özbek ve Süheyl Batum yarışacak! İşte yönetim listeleri...
Uzmanlar uyardı: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kopya sitelerle 1 milyar liralık vurgun
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil duyurdu: Milli muharip uçağı KAAN’ın üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak
EMEKLİYE HEM İKRAMİYE HEM ERKEN MAAŞ | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine müjde! Mayıs ayı bitmeden bunu yapın!
Doğal gaz üretiminde yeni rekor: Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız
Son dakika | Dışişleri Bakanlığından UAD’ın ’İsrail’ kararı sonrası BMGK’ya çağrı: Üzerinize düşeni yapın!
Lahey’den İsrail’e 1 ay süre! Uluslararası Adalet Divanı’ndan karar geldi: Refah’ta saldırılar durmalı, sınır kapısı açılmalı!
Montella’dan sürpriz: A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 öncesi geniş aday kadrosu açıklandı | Kamp programı belli oldu
Seçil Erzan hakim karşısında! Denizbank yöneticileri ilk kez tanık: Fatih Terim ’Seçil Erzan kızım gibidir’ demiş | Dikkat çeken Nazlı Can detayı
Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig’İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu’dan sonra bir sürpriz daha geliyor
Başkan Erdoğan’dan Albaraka İslami Finans Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Küresel düzeni yerden yere vurdu | Yastıkaltı çağrısı
SON DAKİKA