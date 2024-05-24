Zorunlu olacağı tarih belli oldu! Otomobilinizde yoksa para cezası kesilecek

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, sistemin kurulum ve işletmesinden sorumlu olacak. Bu bağlamda yakın zamanda Darphane UTTS Yetkili Taşıt Montaj Firması olmak isteyen firmalara yönelik önemli bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, sistem hakkında detaylı bilgiler verildi ve montaj firmalarının sistem içinde üstlenecekleri roller, sorumluluklar ile ön kayıt koşulları ve yetkilendirme süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.
HEPSİNDE ZORUNLU OLACAK
Yeni düzenlemelere göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı yaklaşık 29 milyon taşıtın 8 milyonu, akaryakıt harcamalarını gider olarak göstererek vergi indirimi elde eden mükelleflere hizmet veriyor.
SON TARİH BELLİ OLDU
Bu taşıtların 31 Aralık 2024 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) cihazıyla donatılması gerekecek. Aynı şekilde, akaryakıt istasyonu işleten mükellefler de 31 Aralık 2024'e kadar istasyonlarda bulunan en az bir pompada Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazı takma zorunluluğu ile karşı karşıya kalacaklar.