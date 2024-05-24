PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Zorunlu olacağı tarih belli oldu! Otomobilinizde yoksa para cezası kesilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt sektöründeki vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla devrim niteliğinde bir adım atıyor. Türkiye'de, 1 Ocak 2025'ten itibaren zorunlu hale gelecek olan 'Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi' (UTTS), sektörde usulsüz fatura kullanımını büyük ölçüde azaltmayı hedefliyor. Bu sistem, akaryakıt istasyonlarında manuel olarak yapılan plaka girişlerinin yerine, taşıtların sistem tarafından otomatik tanınmasını sağlayarak hem zaman kazandıracak hem de hata paylarını minimuma indirecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 09:20 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 09:22
Zorunlu olacağı tarih belli oldu! Otomobilinizde yoksa para cezası kesilecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, sistemin kurulum ve işletmesinden sorumlu olacak. Bu bağlamda yakın zamanda Darphane UTTS Yetkili Taşıt Montaj Firması olmak isteyen firmalara yönelik önemli bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, sistem hakkında detaylı bilgiler verildi ve montaj firmalarının sistem içinde üstlenecekleri roller, sorumluluklar ile ön kayıt koşulları ve yetkilendirme süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.

HEPSİNDE ZORUNLU OLACAK

Yeni düzenlemelere göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı yaklaşık 29 milyon taşıtın 8 milyonu, akaryakıt harcamalarını gider olarak göstererek vergi indirimi elde eden mükelleflere hizmet veriyor.

SON TARİH BELLİ OLDU

Bu taşıtların 31 Aralık 2024 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) cihazıyla donatılması gerekecek. Aynı şekilde, akaryakıt istasyonu işleten mükellefler de 31 Aralık 2024'e kadar istasyonlarda bulunan en az bir pompada Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazı takma zorunluluğu ile karşı karşıya kalacaklar.

SİSTEMİN BEKLENEN FAYDALARI NELER?

UTTS'nin devreye alınmasıyla birlikte, akaryakıt sektöründe usulsüzlükler büyük ölçüde azalacak ve devletin vergi gelirlerinde önemli bir artış sağlanacak.

5 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan tebliğ ile sistemin kurulum ve işletim esasları, yetkili firma işlemleri ve UTTS kullanılarak yapılacak akaryakıt satışlarında belge düzeni de kesinlik kazandı. Bu sistem, hem mükelleflere hem de devlete zaman ve maliyet açısından büyük kazanımlar sunmayı vaat ediyor.

UTTS, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın akaryakıt sektöründeki vergi kayıplarını önleme konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Ehliyeti olanlar dikkat!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Müdürler birbirlerini sattılar! Müfettişler en kritik soruyu sormadı
Başkan Erdoğan’dan MKYK’da ’değişim’ mesajı: Kırmadan, dökmeden küstürmeden, tamamlayacağız!
Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi! 7 bin 200 prim gününü doldurmak yeterli! Peki kapsamda kimler olacak? Nasıl uygulanacak?
FETÖ’cü profesör Süleyman Salih Zoroğlu hayatını kararttığı çocuklarla duruşmada yüz yüze geldi! Mahkeme başkanından skandal talep
Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi! O oyuncuya övgü dolu sözler
ÖZEL I Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş! Salih Uçan ve Cenk Tosun duygularını takvim.com.tr ile paylaştı
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın ön raporunu A Haber ekranlara getirdi! Suikast mi düzenlendi?
Hazine Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! İşte ekonomide 3 temel hedef
Başıboş köpek sorununun korkunç bilançosu: Kimi öldü kimi parçalandı, kimi yaralandı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan Jose Mourinho’ya olay sözler: Benden daha iyisini yapamaz
100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül! İzlenme rekorları kıran yeni nesil yarışma ’Alan’ Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yakında ATV’de
Kayıp koruma Cevad Mihrabi, İbrahim Reisi’nin cenazesinde ortaya çıktı! O iddia ortalığı karıştırmıştı
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş! Kartal kupaya pençe attı | Başkan Erdoğan’dan tebrik
Alman fondaşı DW sokak köpekleri üzerinden algıya soyundu!
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi
SON DAKİKA