🐶YENİ HAYVAN YASASI MADDELERİ 2024! Başıboş sokak köpekleri uyutulacak mı? Sokak hayvanları ile ilgili yasa ne zaman gelecek?

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Türkiye'de, AK Parti'nin liderliğinde sokak hayvanlarıyla ilgili önemli bir düzenleme için hazırlıklar hız kazanıyor. Bu yeni düzenleme, mevcut Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle şekillenecek ve sokak hayvanlarının hakları, korunması ve yönetilmesi konularında önemli adımlar içerecek.

BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ UYUTULACAK MI? Son dönemde hayvan hakları savunucuları tarafından sıkça gündeme getirilen sahipsiz hayvanların durumu, siyasetin de gündemine oturmuş durumda. AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi taslağında, tartışmalı bir konu olan "uyutma" maddesi de yer alıyor.