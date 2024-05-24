Kızarmış tavuk yerken bir kez daha düşünün! İçinden çıkanları gördüğünüz an...

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Restoran mutfaklarından sızan, yemeklere dair korku dolu görüntüler yeni değil. Daha önce mutfaklarda fare, böcek ve kıl gibi istenmeyen misafirlerin ortaya çıktığına dair görüntüler büyük tepki toplamıştı. Şimdi ise bu yeni görüntü fast food bağımlılarını iki kez düşünmeye zorluyor.

BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN! Sosyal medya kullanıcıları, kızarmış çıtır tavukları her zamanki gibi büyük bir iştahla yiyebileceklerini sorguluyorlar.