T.C. Kimlik numarasını bu tarz ezberleyenler yaşadı! Hafızaları zımba gibi çıkıyor

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Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası her Türk vatandaşına özgü, kimlik bilgilerini içeren önemli bir belgedir. Kişiler, bu numarayı farklı yöntemlerle ezberleyebilir. Kimi bireyler numarayı bölerek, kimi ise belli bir ritim yakalayarak hafızalarında tutar. İşte bu farklı yöntemler ve ilişkilendirildikleri zeka türleri!

Dilbilimsel ve Matematiksel Zeka Bazı bireyler, numarayı 2+2+2+2+2+1 şeklinde bölerek ezberler. Bu yöntemi tercih edenler, hem dilbilimsel hem de matematiksel zekaya sahiptir. Yazılı ve sözlü iletişimde becerikli olan bu kişiler, aynı zamanda matematiksel problemleri çözme konusunda da yeteneklidir.