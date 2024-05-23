SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

T.C. Kimlik numarasını bu tarz ezberleyenler yaşadı! Hafızaları zımba gibi çıkıyor

Son dönemde sosyal medyada popüler hale gelen bir test T.C. Kimlik Numarasını ezberleme yöntemlerinin kişilerin zeka türlerini belirleyebileceğini iddia ediyor. Bu test kişilerin numarayı ezberlerken benimsedikleri yöntemleri analiz ederek mantık, matematiksel zeka, dil yeteneği ve görsel hafıza gibi çeşitli zeka türlerine işaret ettiğini öne sürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 13:46 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 13:46
T.C. Kimlik numarasını bu tarz ezberleyenler yaşadı! Hafızaları zımba gibi çıkıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası her Türk vatandaşına özgü, kimlik bilgilerini içeren önemli bir belgedir. Kişiler, bu numarayı farklı yöntemlerle ezberleyebilir. Kimi bireyler numarayı bölerek, kimi ise belli bir ritim yakalayarak hafızalarında tutar. İşte bu farklı yöntemler ve ilişkilendirildikleri zeka türleri!

Dilbilimsel ve Matematiksel Zeka

Bazı bireyler, numarayı 2+2+2+2+2+1 şeklinde bölerek ezberler. Bu yöntemi tercih edenler, hem dilbilimsel hem de matematiksel zekaya sahiptir. Yazılı ve sözlü iletişimde becerikli olan bu kişiler, aynı zamanda matematiksel problemleri çözme konusunda da yeteneklidir.

Sosyal ve Görsel Zeka

2+3+3+3 formatında numarayı ezberleyenler, görsel algıları yüksek ve sosyal anlayışa sahip bireylerdir. Görsel sanatlar ve sosyal etkileşim, bu grup için hayati öneme sahiptir.

Analitik Zeka

2+2+2+2+3 şeklinde ezberleyenler ise analitik düşünme yeteneğine sahiptir. Bu bireyler, mantıksal çıkarımlar yapma ve problemleri çözme konularında üstün kabiliyetlere sahiptir.

Müzikal ve Dilbilimsel Zeka

Müzikal yetenek ve dil becerileri, 3+3+3+2 şeklinde ezberleyenlerde öne çıkar. Müzik ve diller konusunda doğal bir yeteneğe sahip olan bu bireyler, dilbilimsel zekalarını da etkili bir şekilde kullanır.

Matematiksel ve Sosyal Zeka

3+3+2+3 formatını kullananlar, hem analitik düşünme yeteneğine hem de güçlü sosyal becerilere sahiptir. Bu kişiler, karmaşık matematiksel işlemleri çözerken sosyal dinamikleri de anlama kapasitesine sahiptir.

Sorgulayıcı ve Sportif Zeka

4+4+3 şeklinde numarayı ezberleyenler, neden-sonuç ilişkilerini derinlemesine sorgulayan ve fiziksel aktivitelerde yetenekli bireylerdir. Bu grup, hem zihinsel hem de fiziksel zekalarını birleştiren ender bireyler arasında yer alır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TCMB yılın 5. faiz kararını açıkladı: Yüzde 50’de sabit bırakıldı | Merkez Bankası rezervlerinde rekor artış
Türk siyaseti ’yumuşadı’ sonu yaklaşan PKK gerildi! Helin Ümit ve Duran Kalkan’dan sonra Bese Hozat sahnede: Durum vahim
Casper
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye son görev | Naaşı Meşhed’e getirildi! A Haber İran’dan bildiriyor! Türkiye ve AKINCI’ya övgü dolu sözler
Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri
Tarih 2018 yer İsrail’in kuzey sınırı! Helikopter kazasında can veren Reisi’nin sır görüntüleri... 6 yıl sonra ortaya çıktı
Makam aracı ile insan kaçakçılığı iddiası sonrası harekete geçildi: MSB duyurdu: 1 tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
Son dakika: Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!
Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden
CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’dan Bakan Özhaseki’ye deprem bölgesi teşekkürü!
Tarih belli oldu: KYK yurtları ne zaman emeklilere açılacak?
Fatih Sondaj Gemisi Göktepe-2’de! Karadeniz’de yeni müjdelere yelken açıldı
Dijital Telif Yasası için tarihi gün! İnternet haberciliğinde yeni dönem başlıyor: 2 yıl formülü masada
Tüketiciyi aldatana af yok! Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun verdiği cezaları açıkladı: 5 ayda yaklaşık 108 milyon lira
e-Devlet’e ’kaza tutanağı’ özelliği geldi! Araç sahipleri ve sürücüler dikkat | Aşama aşama rapor oluşturma süreci
SON DAKİKA