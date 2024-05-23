İzmir’de kahvehane önünde silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Menderes Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki kahvehanenin önünde meydana geldi. Bucaspor taraftar gruplarından oluşan Buca Fun Club Derneği'nin eski başkanı, emlakçı Evren Yiğit, daha önceden tartıştığı Kemal Altın'ın bulunduğu kahvehanenin önüne hafif ticari aracıyla geldi. İddiaya göre, araçtan inen Evren Yiğit, belinden çıkardığı tabancayla ateş etmeye başladı. Kurşunlar başka bir kahvehaneyi işleten Buca Belediyesi Meclis Üyesi de olan Kemal Altın ile müşterilerden Davut Orhan Fırat'a isabet etti.

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Olay sırasında bölgede olan sivil polisler, Yiğit'e uyarıda bulundu. Ancak Yiğit uyarıya rağmen ateş etmeyi sürdürdü. Yiğit, o sırada çevredeki sivil polislerin açtığı ateş sonucu kolundan ve göğsünden yaralandı.