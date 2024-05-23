Halkbank 86. yaşını kutluyor

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Esnaf, sanatkâr ve küçük meslek sahiplerine uygun koşullarda kaynak sağlamak amacıyla 23 Mayıs 1938 tarihinde "Halkbank ve Halk Sandıkları Kanunu" ile faaliyetlerine başlayan Halkbank, Mart 2024 itibariyle 2,4 trilyon TL aktif büyüklüğü ile sektörün en değerli markaları arasında yer alıyor.





Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, açıklamasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla faaliyetlerine başlayan Halkbank'ın kurulduğundan bu yana üretim ve istihdama dayalı ekonomik kalkınmaya destek verdiğini belirterek "Bankamız, 1938'de Ankara'da iki katlı kiralık bir binada çıktığı yolculuğunu bugün; 27 bini aşan çalışanı, 1.205 hizmet birimi ve güçlü finansal göstergeleri ile sürdürürken, Türkiye'de yerlileşme ve millileşme konusunu odağına alarak faaliyetlerine devam etmektedir" dedi.



SEKTÖRÜN LİDER KOBİ BANKASI



Halkbank ailesi olarak, KOBİ, esnaf ve sanatkârlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine destek olmaya çalışan bir Banka olduklarını söyleyen Osman Arslan, "Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı'nda yer alan üretime, istihdama, dijital ve yeşil dönüşüme güçlü katkı sunacak her projenin ve girişimcinin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu stratejimizin sonucu olarak ticari kredilerimizin içindeki yatırım kredileri payı yüzde 20'ye, ticari krediler içindeki TL kredi payı ise yüzde 72'ye ulaşmıştır. Ayrıca, Bankamız alt yapı ve yatırım projelerine destek vererek

ülkemizin sanayi ve yapısal dönüşümüne katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte; girişimcilerimizin, KOBİ'lerimizin, esnaf ve sanatkârlarımızın, ülkemizin ekonomik büyüme ve kalkınmasında stratejik bir öneme sahip olduğu bilinciyle tüm olanaklarımızı onları desteklemek için seferber ediyoruz. 1,2 trilyon TL'ye ulaşan ticari nitelikli kredilerimizin yüzde 56'sını ekonomimizin itici gücü olan KOBİ'lerimize tahsis ettik. KOBİ kredileri alanındaki sektör liderliğimizi sürdürüyoruz" dedi. Bankanın, kuruluş harcında alın teri olan esnafa yönelik desteğini artırarak sürdürdüğünü vurgulayan Arslan, "Esnaf ve sanatkarı önceleyen kredi plasman politikamız ve uygun koşullardaki kredi paketlerimizle, 2002 yılından bu yana 4 milyon 200 bin esnafımıza, 498 milyar TL kredi kullandırdık" diyerek, Halkbank'ın esnaf ve sanatkara verdiği desteklerin de altını çizdi.



"GİRİŞİMCİLERİN DAİMA YANINDAYIZ"



Halkbank'ın ağırlığı kadın ve genç girişimcilerden oluşan girişimcilik ekosistemine sağladığı katkılardan bahseden Osman Arslan, "Girişimcilik ekosistemimizin yetişmiş insan gücüyle dünyaya açılmayı sürdüreceğini ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştiren markalarla yükselişine devam edeceğini düşünmekteyiz. Banka olarak destek verdiğimiz genç ve kadın girişimci sayımız bugün 383 bine, kullandırdığımız kredi tutarı ise 91 milyar TL'ye ulaştı. Bankamız girişimcilik ekosistemine olan desteğine bundan sonra da devam edecektir." açıklamasında bulundu.