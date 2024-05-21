Urla’da 6 sokak köpeği zehirlenerek telef oldu! Belediye sayının artabileceğini söyledi





BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI



Mahalle halkının ihbarı üzerine harekete geçen Urla Belediyesi ise olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"20 Mayıs'ı 21 Mayıs'a bağlayan gece saat 01.00 sularında Urla Belediyesi Veterinerliği'ne, ilçemiz Gülbahçe Mahallesi'nde can dostlarımızdan olan sokak köpeklerinin zehirlenmiş olabileceği yönünde ihbar gelmiştir. Kısa bir süre içerisinde olay mahalline giden ekiplerimiz, 6 can dostumuzun zehirlenerek öldürüldüğünü tespit etmiştir. Ekiplerimiz; olay bölgesi ve çevresinde zehirli başka besinlerin olabileceği şüphesiyle bölgede temizlik çalışması gerçekleştirmiş ve diğer can dostlarımızın da zehirlenme ihtimaline karşı sabah saatlerine kadar tedbir amaçlı nöbet tutmuştur. Can dostlarımıza karşı canice yapılan saldırı ile ilgili olarak Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü HAYDİ Polisleri ve Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve araştırma yapılmaktadır. Urla Belediyesi olarak bizler de süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bir daha bu ve benzeri üzücü olayların yaşanmaması adına bu canice yapılan katliamı gerçekleştirenlerin en ağır cezayı almaları için gereken duruşumuzu sürdüreceğiz."

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