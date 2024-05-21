Urla’da 6 sokak köpeği zehirlenerek telef oldu! Belediye sayının artabileceğini söyledi

İzmir'de 6 köpek zehirlenerek öldürüldü. Hayvanların telef olması üzerine inceleme başlatıldı.
HAYVALARIN KÖPÜK KUSARAK CAN VERDİ
Urla ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde yaşayanlar, dün gece saatlerinde sokakta besledikleri sokak köpeğinin ağzından köpükler geldiğini fark etti. Köpeğin zehirlendiğini gören mahalleli durumu belediye ve polise bildirdi. Mahalle halkı bölgede başka hayvanların da zehirlenmiş olabileceği ihtimaliyle çevrede inceleme yaptı.
ZEHİRLENEN KÖPEKLERİN SAYISI DAHA FAZLA OLABİLİR
Çok sayıda köpekte aynı semptomların yaşandığı belirlenirken, veterinerler ve mahalleli zehirlenen köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı ancak hayvanlar kurtarılamadı.
Köpekleri zehirleyenlerin bulunması için polise şikayette bulunuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma, Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise inceleme başlattı. Urla Belediyesi 6 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü tespit ettiklerini, sayının artabileceğini bildirdi.
"HEPSİNİN İSİMLERİ, KARAKTERLERİ VARDI"
Mahalle sakinlerinden Ceren Mert, 20'ye yakın köpeğin zehirlenerek öldüğünü söyledi. Mert, "Hepsini tanıyoruz, hepsinin isimleri, karakterleri var, bir bağımız var. Onları da kontrol ettik ve birçoğunda da aynı semptomları görmeye başladık. Sokak köpeklerimiz teker teker titriyor, bayılıyorlar ve ağızlarından köpük çıkıyordu." dedi.
"BU İNSANLIĞA AYKIRI BİR DURUM"
Bölge sakinlerinden Elif Sarı ise zehirlenme olayının kasıtlı yapıldığını belirterek, "Buradaki hayvanların kimseye bir zararı yok. Zararı olsa bile bu şekilde bir müdahale edilmemeliydi. Bu insanlığa aykırı bir durum. Hepsini de şikayet edeceğiz." şeklinde konuştu.