Kalbi pamuk gibi olan 4 burç: Melek kadar saf olan bu burçları sakın üzmeyin

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Astroloji, insanların doğum anındaki gökyüzü konumlarına dayanarak kişilik özelliklerini belirler. Bazı burçlar, empati yetenekleri ve başkalarına karşı duyarlılıklarıyla öne çıkar. İşte çevresindekilere daima anlayışlı ve destekleyici olan, düşmanlık gütmeyen en merhametli dört burç...

1. Balık (19 Şubat - 20 Mart) Balık burcu, astrolojinin en duyarlı ve empatik burçlarından biridir. Balıklar, başkalarının duygularını derinden anlama yeteneğine sahiptir ve bu nedenle genellikle çevrelerindeki insanlara karşı çok merhametlidirler. Yardımsever ve fedakar doğaları, onları zor zamanlarda bir dost, sırdaş ve destekçi yapar. Balıklar, empati kurarak başkalarının hislerini anlama konusunda ustadırlar ve bu özellikleriyle çevrelerinde sevilen ve saygı duyulan kişiler olurlar.