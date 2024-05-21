🌝23 Mayıs dolunayına dikkat! Yay (çiçek) dolunayı Koç, Kova, Akrep, Yay, Yengeç burçlarını nasıl etkileyecek? Aşk, para, şans...

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Dolunayın etkisiyle, ortak kazançlar, eşten ve aileden gelen miraslar gibi meseleler ön plana çıkıyor. Bu dönem, özellikle borç ve alacaklar konusunda dikkatli olunması gereken bir zaman. Geçmişten gelen ve henüz çözüme kavuşturulmamış mali konuları tamamlamak için uygun bir süreç başlıyor. Yatırımlar, kazançlar ve finansal planlamalar hakkında daha fazla konuşulacak, detaylı değerlendirmeler yapılacak. Hukuki süreçler de gündemde; kimileri için yeni dava süreçleri başlarken, kimileri için ise uzun süredir devam eden hukuki mücadeleler son bulabilir.

Mars Koç Burcunda Sağlık Alarmı

Mars'ın Koç burcunda 6. evde konumlanması, sağlıkla ilgili önemli gelişmelere işaret ediyor. Özellikle göz, baş ve boyun bölgesinde rahatsızlıklar artabilir. Beklenmedik sağlık masrafları gündeme gelebilir; ancak bu durum korkutucu olmasın, zira bu süreç bazı sağlık sorunlarının sona ermesine ve şifa bulmanıza yardımcı olacak. Ayrıca, kazalara karşı dikkatli olunması gerektiği, özellikle çarpma ve düşme gibi olaylara karşı uyarılarda bulunuluyor.