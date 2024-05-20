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Prof. Dr. Canan Karatay'dan zeytin yiyenlere uyarı: Kısır kalırsınız

Sağlıklı beslenme ve hastalıklar hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez zeytin tüketimi konusunda dikkat çekici uyarılarda bulundu. Kahvaltıların vazgeçilmezi olan zeytinlerin yanlış tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına, hatta kısırlığa yol açabileceğini belirtti.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 21:29 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 21:29
Prof. Dr. Canan Karatay’dan zeytin yiyenlere uyarı: Kısır kalırsınız

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Sağlıklı beslenme ve hastalıklar konusundaki görüşleriyle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin tüketimiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemine değinen Karatay, yanlış beslenme alışkanlıklarının kısırlığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

"TUZUNU ÇIKARTIYORUM DERSENİZ KISIR KALIRSINIZ"

Prof. Dr. Karatay, zeytin ve peynir gibi gıdaların doğal hallerinde tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle zeytinlerin tuzunu çıkartmak amacıyla suya koymanın yanlış olduğunu belirten Karatay, "Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onların tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız" dedi.

Ayrıca, ev temizliğinde kullanılan kimyasal maddelerin de sağlık açısından zararlı olduğuna dikkat çekti. Karatay, "Bir de üstüne çamaşır suları, bulaşık suları, yüzey temizleyiciler... Yok böyle bir şey, hepsinin içinde zehir var. Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız, temiz yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"EN SAĞLIKLI MEYVE SUYU ZEYTİNYAĞI"

Karatay, zeytin ve zeytinyağının sağlık açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bir konferansta yaptığı konuşmada, zeytinin en sağlıklı meyve olduğunu ifade etti. Zeytinyağının yağ olmadığını, zeytin meyvesinden elde edilen en sağlıklı meyve suyu olduğunu vurgulayan Karatay, "Turp yerseniz, turp gibi olursunuz. Beyaz peynir yanına 30-40 zeytin koyun, bütün gün düz duvara tırmanırsınız" şeklinde konuştu.

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