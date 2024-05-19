Bu ülkede kadınlar evlenmek için para ödüyor! Erkeklerin şanslı olduğu yerler...

Bu ülkelerdeki evlilik gelenekleri, genellikle toplumun yapısal ve kültürel dinamiklerine dayanmaktadır. Bu nedenle, evlilik sürecinin nasıl işlediği büyük ölçüde coğrafi bölgeye, etnik kökene ve geleneklere göre değişiklik gösterebilir. Bu farklılıklar, dünyanın çeşitliliğini ve kültürel zenginliğini yansıtırken, aynı zamanda evlilik ve cinsiyet rolleri konusundaki stereotipleri de sorgulamamıza neden olabilir.