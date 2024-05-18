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Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama! 5'i asker 7 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Tokat'ın Erbaa ilçesinde, jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde meydana gelen patlamada 5'i asker 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 22:15 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 23:37
Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama! 5’i asker 7 kişi yaralandı

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Olay, saat 21.30 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, jandarma ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine bir eve gitti, Ekiplerin vardığı evde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Tokat'ta jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama!

Patlamada 5 asker ile 2 sivil yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri ise çevrede önlem aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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