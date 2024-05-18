B sınıfı ehliyet sahipleri sevinçten takla attı! Artık o araçların tamamını kullanabilecekler

Şubat ayında yapılan önemli bir değişiklikle, Türkiye'deki trafik yönetmeliği B sınıfı ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen bu değişiklikle birlikte, belirli koşullar altında B sınıfı ehliyet sahipleri artık 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecekler.
O KİŞİLER YARARLANABİLECEK
Yeni yönetmeliğe göre, ticari amaçlar dışında kullanılmak üzere A1 sınıfı ehliyetle sürülebilen motosikletler, artık B sınıfı ehliyet sahipleri tarafından da kullanılabilir. Bu hak, motosiklet kullanımını daha geniş bir sürücü kitlesine açarak, ulaşım alternatiflerini artırıyor.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
Yeni hakkı elde etmek isteyen sürücülerin yerine getirmesi gereken bazı önemli şartlar bulunmaktadır: