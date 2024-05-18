Atatürk’ün 19 Mayıs ile ilgili sözleri! Atatürk’ün gençler için söylediği en unutulmaz, anlamlı özlü sözleri ve mesajlar!

19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Her yıl bu önemli gün, coşkuyla ve anlamla kutlanırken, Atatürk'ün bu özel günle ilgili sözleri de büyük bir ilgiyle araştırılmaktadır. İşte, Atatürk'ün 19 Mayıs'a dair özlü sözleri ve anlamları...
ATATÜRK'ÜN 19 MAYIS İLE İLGİLİ SÖZLERİ NELER?
Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. (Mustafa Kemal ATATÜRK)
''Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir..'' (Mustafa Kemal ATATÜRK)
Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. (Mustafa Kemal ATATÜRK)
Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.
19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.