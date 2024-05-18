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Atatürk'ün 19 Mayıs ile ilgili sözleri! Atatürk'ün gençler için söylediği en unutulmaz, anlamlı özlü sözleri ve mesajlar!

Her yıl 19 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı olarak coşkuyla kutlanırken, Atatürk'ün bu özel günle ilgili sözleri ve fotoğrafları vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılmaktadır. Bu yıl da 19 Mayıs, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramı olarak kutlanacak. İşte, Atatürk'ün 19 Mayıs'a dair özlü sözleri ve nadir bulunan fotoğraflarına ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 21:46 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 21:46
Atatürk’ün 19 Mayıs ile ilgili sözleri! Atatürk’ün gençler için söylediği en unutulmaz, anlamlı özlü sözleri ve mesajlar!

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19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Her yıl bu önemli gün, coşkuyla ve anlamla kutlanırken, Atatürk'ün bu özel günle ilgili sözleri de büyük bir ilgiyle araştırılmaktadır. İşte, Atatürk'ün 19 Mayıs'a dair özlü sözleri ve anlamları...

ATATÜRK'ÜN 19 MAYIS İLE İLGİLİ SÖZLERİ NELER?

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

''Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir..'' (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.

"Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak."(Mustafa Kemal ATATÜRK)

Her çeşit spor faaliyetlerini, Türk gençliğinin millî terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır.

Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılamaz. İdrak ve zekâ, ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.

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