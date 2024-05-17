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Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek 2024? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Tatil 9 gün olur mu? Kamu, özel sektör...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, insanlar tatil planları için heyecanlanmaya başladı. Normalde dört gün süren bu bayram, bu yıl Haziran ayında kutlanacak. Ancak, özel sektör ve kamu çalışanları, tatilin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyorlar.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 09:22 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 09:25
Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek 2024? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Tatil 9 gün olur mu? Kamu, özel sektör...

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Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte, kamu ve özel sektör çalışanları Kurban Bayramı tatiline hazırlanıyorlar ve bu tatilin hangi günler arasında olacağını merak ediyorlar. İslam dünyasının en önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramı, bu yıl Haziran ayına denk geliyor. Ancak, bu sefer bayram tatili öncesi öğrencilerin yaz tatiline girmesi nedeniyle onlar için ek bir tatil fırsatı olmayacak.

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi arefe günü olacak.



Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar, Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi ve Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı ve Kurban Bayramı'nın son günü 19 Haziran Çarşamba günü olacak. Detaylı takvim şu şekilde;

Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran 2024

Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran 2024

Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran 2024

Kurban Bayramı 4. günü 19 Haziran 2024


KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Kurban Bayramı tatili bu yıl Pazar günü başlarken hafta sonu ile birlikte toplam 5 gün sürecek. Bayram tatilinin son günü Çarşamba'ya denk gelirken Perşembe ve Cuma günlerinin tatile dahil edilmesi durumunda ise bayram tatili toplam 9 gün sürecek. Ancak bayram tatilinin 9 gün olmasına ilişkin resmi bir karar bulunmuyor.



OKULLAR KAPANDIKTAN SONRA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okullar bu yıl 14 Haziran cuma günü kapanacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ek tatil yapamayacak. Önümüzdeki 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.



KURBAN BAYRAMI'NDA NERELER KAPALI?

Kurban Bayramı tatili süresi boyunca bankalar, kamu kurumları, eczaneler, noterler, hastaneler, sağlık ocakları kapalı olacak.

Hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam ederken eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak çalışacak.

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