Her gün fönlü saçlar için bunu yapmak yeterli! Kuaförden çıkmış gibi tülermeyen saçlar için...

Saçlarımız, güzelliğimizin ve sağlığımızın önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkar. Ancak, özellikle saç boyama işlemleri ve dış etkenler nedeniyle zamanla yıpranabilir ve matlaşabilir. Bu durumun başlıca sebeplerinden biri, saçta doğal olarak bulunan keratinin azalmasıdır.
EVDE KERATİN BAKIMININ ADIMLARI
Saçlarınızı Temizleyin
Keratin bakımına başlamadan önce saçlarınızı iyice temizlemeniz gerekir. Bunun için sülfatsız bir şampuan kullanabilirsiniz. Sülfat içermeyen şampuanlar, saçı nazikçe temizler ve doğal yağ dengesini korur.
Keratin Maskesi Uygulayın
Temizlenen saçlarınıza doğal keratin maskesini uygulayın. Maskeyi saç köklerinden uçlara kadar eşit şekilde dağıtın ve saçlarınıza nüfuz etmesi için birkaç dakika masaj yapın. Maskeyi saçınızda en az 20-30 dakika bekletin. Bu süre zarfında saçlarınızın keratini iyice emmesi sağlanır.
Durulama
Bekleme süresi sonunda saçlarınızı ılık su ile iyice durulayın. Sıcak su kullanmaktan kaçının çünkü sıcak su saçın nemini alabilir ve saç tellerinin daha fazla zarar görmesine neden olabilir.