PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Her gün fönlü saçlar için bunu yapmak yeterli! Kuaförden çıkmış gibi tülermeyen saçlar için...

Vücutta azalan keratin, saçların matlaşması, kuruması, birbirine dolanması ve dökülmesine yol açabiliyor. Özellikle saç boyama işleminin ardından azalan keratin, zamanında yerine konulmadığında sağlıksız ve bakımsız saçlara zemin hazırlıyor. Hem kadınlar hem de erkekler için sağlıklı saçlara sahip olmanın yollarını ve evde kolayca uygulanabilecek keratin bakımını sizler için derledik.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 21:32 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 21:32
Her gün fönlü saçlar için bunu yapmak yeterli! Kuaförden çıkmış gibi tülermeyen saçlar için...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Saçlarımız, güzelliğimizin ve sağlığımızın önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkar. Ancak, özellikle saç boyama işlemleri ve dış etkenler nedeniyle zamanla yıpranabilir ve matlaşabilir. Bu durumun başlıca sebeplerinden biri, saçta doğal olarak bulunan keratinin azalmasıdır.

EVDE KERATİN BAKIMININ ADIMLARI

Saçlarınızı Temizleyin
Keratin bakımına başlamadan önce saçlarınızı iyice temizlemeniz gerekir. Bunun için sülfatsız bir şampuan kullanabilirsiniz. Sülfat içermeyen şampuanlar, saçı nazikçe temizler ve doğal yağ dengesini korur.

Keratin Maskesi Uygulayın
Temizlenen saçlarınıza doğal keratin maskesini uygulayın. Maskeyi saç köklerinden uçlara kadar eşit şekilde dağıtın ve saçlarınıza nüfuz etmesi için birkaç dakika masaj yapın. Maskeyi saçınızda en az 20-30 dakika bekletin. Bu süre zarfında saçlarınızın keratini iyice emmesi sağlanır.

Durulama
Bekleme süresi sonunda saçlarınızı ılık su ile iyice durulayın. Sıcak su kullanmaktan kaçının çünkü sıcak su saçın nemini alabilir ve saç tellerinin daha fazla zarar görmesine neden olabilir.

Nemlendirici Kullanımı
Durulama sonrası saçlarınıza doğal içerikli bir saç kremi veya nemlendirici uygulayın. Bu, keratinin saçta daha uzun süre kalmasına ve saçın daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

Düzenli Bakım
Keratin bakımını düzenli aralıklarla tekrarlamak önemlidir. Saç tipinize ve ihtiyaçlarınıza göre haftada bir veya iki haftada bir bu bakımı yapabilirsiniz. Düzenli bakım, saçların sürekli olarak beslenmesini ve güçlenmesini sağlar.

Evde Doğal Keratin Maskesi Tarifi 🥑✨

Malzemeler:

🥑 1 olgun avokado
🥥 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı
🍯 1 yemek kaşığı bal
🥚 1 yumurta sarısı
🥄 1 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı:

Avokadoyu Hazırlayın: 🥑
Avokadoyu ezerek püre haline getirin.

Hindistancevizi yağı, bal, yumurta sarısı ve yoğurdu ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımı temiz ve nemli saçlara eşit şekilde uygulayın. Maskeyi saçınızda 30 dakika bekletin. Daha iyi sonuçlar için saçınızı bir duş bonesi ile sarın. Ilık su ile iyice durulayın ve ardından sülfatsız şampuan ile yıkayın.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen alımı için takvimi yayımladı: İşte atama yapılacak branşlar
Başkan Erdoğan’dan Tarım Ekosistemi Buluşması’nda önemli açıklamalar! Çiftçiye peş peşe müjdeler... Yeni kredi ve hibe limitleri
PKK elebaşı Duran Kalkan’ın korkudan sesi titredi! Türkiye her yeri kuşatacak endişesi | Köşeye sıkışınca Erbil’i tehdit etti
Beylikdüzü’nde hastane odasında cansız bedeni bulunan hemşire Selin Bilgin’in şüpheli ölümü: İlaç doktorun cebinden çıktı!
Rusya Devlet Başkanı Putin’den İstanbul Anlaşması vurgusu: Temel teşkil ediyor
Türkiye’nin Dünyadaki Kartları! AB’nin düşünce kuruluşu EUISS raporladı: Dört kritik bölgede önemli güç
Balıkesir’de motokuryelik yapan Ata Emre Akman’ın katilinden kan donduran ifade: Tersledi, bıçakladım!
FETÖ kumpasın göbeğinde! Ankara Emniyeti’nde ’emniyetsiz’ işler yanıt bekleyen sorular... Kukla, kuklacı ve komplonun kilit aktörleri
Son dakika: Erkan Yolaç hayata gözlerini yumdu! ’Evet-Hayır’ yetim kaldı... 1960’ta radyo ile başlayan ekranları süsleyen renkli kariyer
Batı Şeria’da işkence ve tutuklama kampanyası! BBC ortaya çıkardı: Filistinlileri İsrail bayraklarına sarıp…
Serdar Sertçelik’in kaçış trafiği belli oldu! Ankara’dan Kos’a firarın mimarı ortaya çıktı! Medya bu işin neresinde? Uğur Dündar’ı yazı dizisi ele verdi
İsrail Lahey’de dünya ile resmen dalga geçti! Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırımı inkar edip Güney Afrika’yı suçladılar
Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızına imzayı attırıyor! Bu transfer Süper Lig’i sallar
SSK VE BAĞ-KURLUYA ZAM HESABI | Merkez’in enflasyon anketi hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk edildi! Müge Anlı duyurdu: Parçaları ormanlık alanda bulundu
SON DAKİKA