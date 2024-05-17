Çamaşır makinesindeki bu temizleme modunu kimse bilmiyor! 30 yıl boyunca tamirciye gerek kalmayacak

Çamaşır makineleri, evlerin en önemli beyaz eşyalarından biri olarak, düzenli bakım gerektirir. Doğru bakım yapılmadığında, sık arızalar ve yüksek tamir masraflarıyla karşılaşabilirsiniz. İşte çamaşır makinenizin uzun ömürlü olmasını sağlamak için yapmanız gerekenler...

Modern çamaşır makineleri, kendi kendini temizleme işlevine sahiptir. Bu işlev, makinenizin iç kısımlarını temiz tutar ve kireç, deterjan kalıntıları gibi birikintileri giderir. İşte arızaları önlemek için dikkat etmeniz gereken noktalar...

1. KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME FONKSİYONUNU KULLANIN

Makinenizin çalışma sıklığına bağlı olarak, kendi kendini temizleme modunu periyodik olarak çalıştırmanız gerekir. Sık sık çamaşır yıkıyorsanız, bu modu ayda bir kez çalıştırmanız tavsiye edilir. Eğer çamaşır makinenizde böyle bir fonksiyon yoksa, kaynatma modunu kullanabilirsiniz. Bu işlem, tamburda ve makinenin iç kısımlarında biriken kalıntıları temizler.

2. FİLTRELERİ DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEYİN

Çamaşır makinelerinin filtresi, tüy, iplik ve diğer küçük parçacıkları toplar. Bu filtrelerin düzenli olarak temizlenmesi, makinenizin verimli çalışmasını sağlar ve arızaları önler.