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Çamaşır makinesindeki bu temizleme modunu kimse bilmiyor! 30 yıl boyunca tamirciye gerek kalmayacak

Modern yaşamın vazgeçilmez cihazlarından biri olan çamaşır makineleri, zaman içinde bakım gerektirir. Ancak, doğru bir bakım rutini ile çamaşır makinenizin ömrünü uzatabilir ve yıllarca tamir gerektirmeden kullanabilirsiniz. Uzmanlar, çamaşır makinenizde bulunan bir modu ayda bir kez çalıştırmanızı tavsiye ediyor.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 20:58 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 20:58
Çamaşır makinesindeki bu temizleme modunu kimse bilmiyor! 30 yıl boyunca tamirciye gerek kalmayacak

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Çamaşır makineleri, evlerin en önemli beyaz eşyalarından biri olarak, düzenli bakım gerektirir. Doğru bakım yapılmadığında, sık arızalar ve yüksek tamir masraflarıyla karşılaşabilirsiniz. İşte çamaşır makinenizin uzun ömürlü olmasını sağlamak için yapmanız gerekenler...

Modern çamaşır makineleri, kendi kendini temizleme işlevine sahiptir. Bu işlev, makinenizin iç kısımlarını temiz tutar ve kireç, deterjan kalıntıları gibi birikintileri giderir. İşte arızaları önlemek için dikkat etmeniz gereken noktalar...

1. KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME FONKSİYONUNU KULLANIN

Makinenizin çalışma sıklığına bağlı olarak, kendi kendini temizleme modunu periyodik olarak çalıştırmanız gerekir. Sık sık çamaşır yıkıyorsanız, bu modu ayda bir kez çalıştırmanız tavsiye edilir. Eğer çamaşır makinenizde böyle bir fonksiyon yoksa, kaynatma modunu kullanabilirsiniz. Bu işlem, tamburda ve makinenin iç kısımlarında biriken kalıntıları temizler.

2. FİLTRELERİ DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEYİN

Çamaşır makinelerinin filtresi, tüy, iplik ve diğer küçük parçacıkları toplar. Bu filtrelerin düzenli olarak temizlenmesi, makinenizin verimli çalışmasını sağlar ve arızaları önler.

3. DETERJAN KALİTESİNE DİKKAT EDİN

Kullandığınız deterjanın kalitesi, çamaşır makinenizin ömrünü doğrudan etkiler. Fosfat içeriği yüksek deterjanlar, makinenizin parçalarına zarar verebilir ve ömrünü kısaltabilir. Bu nedenle, fosfat içermeyen veya düşük fosfat içeriğine sahip deterjanları tercih edin.

4. MAKİNEYİ AŞIRI YÜKLEMEYİN

Çamaşır makinenizin tamburunu aşırı doldurmak, makinenin dengeli çalışmasını engeller ve motor gibi kritik bileşenlerin aşınmasına neden olabilir. Uzmanlar, tamburun en fazla dörtte üçüne kadar doldurulmasını tavsiye ediyor. Bu, hem çamaşırların daha temiz yıkanmasını sağlar hem de makinenin ömrünü uzatır.

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