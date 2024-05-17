🎊Atatürk’ün 19 Mayıs ile ilgili sözleri! Atatürk’ün gençler için söylediği en unutulmaz, anlamlı özlü sözleri ve mesajlar!

Her yıl 19 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı olarak coşkuyla kutlanırken, Atatürk'ün bu özel günle ilgili sözleri ve fotoğrafları vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılmaktadır. Bu yıl da 19 Mayıs, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramı olarak kutlanacak. İşte, Atatürk'ün 19 Mayıs'a dair özlü sözleri ve nadir bulunan fotoğraflarına ilişkin detaylar...
ATATÜRK'ÜN 19 MAYIS İLE İLGİLİ SÖZLERİ NELER?
Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. (Mustafa Kemal ATATÜRK)
''Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir..'' (Mustafa Kemal ATATÜRK)
Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. (Mustafa Kemal ATATÜRK)
Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.
19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.