Tırnak makasındaki delik bakın ne işe yarıyor! Kimsenin bilmediği gizemin sırrı çözüldü

Tırnak makasları, günlük hayatta sıkça kullandığımız, basit ama bir o kadar da işlevsel araçlardır. Tırnaklarımızı düzgün ve temiz bir şekilde kesmemize yardımcı olan bu aletlerde, genellikle kesici makas bölümü ve törpü çubuğu bulunur. Ancak dikkatli bakıldığında, çoğu tırnak makasının gövde bölümünün altında küçük bir delik olduğu fark edilebilir. Peki, bu deliğin amacı nedir?