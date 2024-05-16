👩🏻‍⚕️HPV AŞISI BAŞVURU EKRANI || Ücretsiz HPV aşısı yaş sınırı kaç, kimlere uygulanacak? HPV aşısı başvurusu nasıl yapılır?

Şehir genelinde HPV aşısı artık ücretsiz olarak sunulacak. Bu önemli sağlık hizmeti, belirlenen yaş aralığındaki bireylerin ve ebeveynlerinin başvurusuna açık olacak.
Şehir genelinde HPV aşısı artık ücretsiz olarak sunulacak. Bu önemli sağlık hizmeti, belirlenen yaş aralığındaki bireylerin ve ebeveynlerinin başvurusuna açık olacak.
HPV AŞISI NEDİR?
İnsan papilloma virüsü (HPV) aşıları, belirli insan papilloma virüsü (HPV) türlerinin neden olduğu enfeksiyonu önleyen aşılardır. Mevcut HPV aşıları, iki, dört veya dokuz tip HPV'ye karşı koruma sağlar.
Tüm HPV aşıları, en büyük rahim ağzı kanseri riskine neden olan en az HPV tip 16 ve 18'e karşı koruma sağlar. HPV aşılarının serviks kanserinin %70'ini, anal kanserin %80'ini, vajinal kanserin %60'ını, vulvar kanserinin %40'ını önleyebileceği ve HPV pozitif orofaringeal kanserlerin önlenmesinde %90'dan fazla etkinlik gösterdiği tahmin edilmektedir.
HPV AŞISI KİMLER OLACAK?
Ücretsiz HPV aşısından 9-26 yaş arasındaki kişiler yararlanacak.
İstanbul il sınırları içinde ikamet eden ve İBB'den sosyal yardım alan bireyler/ ebeveynler başvuru formunu doldurabilir.
ÜCRETSİZ HPV AŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İBB'nin HPV aşısı uygulamasından yararlanmak isteyen İstanbullular başvuru formuna "https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/" adresinden ulaşılabilecek.