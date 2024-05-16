PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

2 malzemeyi beyazlarla birlikte makineye atın! İnci gibi ışıl ışıl beyazlara kavuşun

Çamaşırlarınızın ilk günkü beyazlığına kavuşmasını mı istiyorsunuz? Yalnızca iki malzeme kullanarak, giysilerinizi kar beyazına döndürmenin basit ve etkili bir yolunu keşfettik. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz bu yöntemle çamaşırlarınız bembeyaz olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 23:04 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 23:04
2 malzemeyi beyazlarla birlikte makineye atın! İnci gibi ışıl ışıl beyazlara kavuşun

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beyaz çamaşırlarınızın bembeyaz olmasını sağlamak için yalnızca iki malzemeye ihtiyacınız var. İşte çamaşırlarınızı kar beyazına döndürecek basit ama güçlü formül...

ÇAMAŞIRLARINIZI KAR BEYAZINA DÖNDÜRECEK ETKİLİ FORMÜL

MALZEMELER

Çamaşır Sodası
Karbonat

UYGULAMA ADIMLARI

Çamaşır makinenizi normal şekilde doldurun.

Çamaşır makinesinin deterjan gözüne bir paket çamaşır sodası ilave edin. Çamaşır sodası, kumaşlardaki lekeleri ve sararmaları etkili bir şekilde giderir.

Aynı deterjan gözüne bir paket karbonat ilave edin. Karbonat, çamaşırları derinlemesine temizler ve beyazlatma etkisini artırır.

Bu iki malzemeyle birlikte normal deterjanınızı da ekleyin. Bu sayede çamaşırlarınız sadece beyazlaşmakla kalmaz, aynı zamanda mis gibi deterjan kokar.

Çamaşır makinenizi normal yıkama programında çalıştırın.

Bu formül sayesinde çamaşırlarınızda bulunan lekeler bir çırpıda çıkacak ve beyaz çamaşırlarınız bembeyaz olacak. Çamaşır sodası ve karbonat, doğal ve etkili temizleyiciler olarak bilinir ve çamaşırlarınıza zarar vermeden derinlemesine temizlik sağlar. Bu yöntemi deneyin ve çamaşırlarınızın ilk günkü gibi kar beyazı olmasını sağlayın!

Yaz başlamadan 34 beden bikiniye bile girebileceksiniz! Doyurucu ve kolay bu kahvaltı litre litre yağ yakacak
Yaz başlamadan 34 beden bikiniye bile girebileceksiniz! Doyurucu ve kolay bu kahvaltı litre litre yağ yakacak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner serbest bırakıldı
Trendyol
6-8 Ekim olayları davasında 10 yıl sonra karar! Selahattin Demirtaş’a 42 yıl hapis... Ahmet Türk’e 10 Figen Yüksekdağ’a 30 yıl
Robert Fico suikastı sonrası Polonya Başbakanı Donald Tusk’a ölüm tehdidi: Slovaklar bize ne yapılması gerektiğini gösterdi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası Serdar Sertçelik’i yurt dışına kim kaçırdı? O komiser belli oldu... En son sinyal Şile’den
PKK siyasette yumuşayan iklimden huzursuz! Elebaşı Duran Kalkan’dan ’sabotaj’ itirafı... CHP’ye ’takipteyiz’ tehdidi
Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders hükümet kuruyor: Hollanda’da ezana yasak! İsrail’den tam destek: Büyükelçiliği Kudüs’e taşıyacak
Terör ’Pers’pektifi! Türkiye koordinat verip ’müdahale edin’ diyor Tahran kol kanat geriyor... PKK elebaşları İran’da mı barınıyor?
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firarisi Serdar Sertçelik’in eski eşi oyuncu çıktı! Önce gizli nikah sonra olaylı boşanma
KAMUDA ENERJİ TASARRUFU | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan flaş açıklama: Kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu!
Vladimir Putin Pekin’de! Batı basını ‘ABD’ye karşı birleştiler demişti: Şi Cinping görüşmesinden ilk cevap geldi
Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var
Rekabet Kurulu açıkladı: Google’a 296 milyon 84 bin lira para cezası! | Ödeyene kadar her gün bir o kadar ceza!
FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişmeler: Yeni gözaltılar var! Yurt dışına kaçma nedeni belli oldu! Planı kurdu ailesi maşa oldu
SON DAKİKA